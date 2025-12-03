Cerrar X
mujeres_fgr_sheinbaum_11efa83233
Nacional

Una mujer estará a cargo de la FGR, confirma Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que envió al Senado una terna integrada solo por mujeres para encabezar la Fiscalía General de la República

  • 03
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que envió al Senado de la República la terna de candidatas para dirigir la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

“Ya envié la terna, son tres mujeres. Ya lo van a dar a conocer en un rato”, declaró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria sostuvo que el Senado ya cuenta con todos los elementos para continuar el proceso constitucional.

Ante la insistencia sobre por qué eligió únicamente perfiles femeninos, Sheinbaum respondió de forma breve: “Porque es tiempo de mujeres.”

La lista previa del Senado y el filtrado para la terna

Un día antes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado redujo de 43 a 10 la lista de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía.

Entre esos nombres será seleccionada la terna final enviada al Legislativo.

La lista aprobada por el Pleno incluyó:

  • Luz María Zarza Delgado
  • Maribel Bojorges Beltrán
  • Sandra Luz González Mogollón
  • Ernestina Godoy Ramos
  • Mirna Lucía Grande Hernández
  • Luis Manuel Pérez de Acha
  • Félix Roel Herrera
  • Hamlet García Almaguer
  • David Borja Padilla
  • Miguel Nava Alvarado

De estas diez personas, solo cinco son mujeres, y de ese grupo salieron las tres seleccionadas por la titular del Poder Ejecutivo federal.

El Senado tendrá la última palabra

Con la terna ya formalmente enviada, ahora corresponde al Senado elegir a la próxima titular de la FGR mediante una votación calificada de dos terceras partes de las y los legisladores presentes.

Aunque en la conferencia matutina se mencionó a Ernestina Godoy, Sheinbaum evitó adelantar nombres:

“Al rato se dará a conocer”, concluyó.

Por otra parte, reiteró que busca garantizar un trabajo coordinado entre el Ejecutivo y la Fiscalía, y que corresponde al Senado definir cuál de las tres candidatas asumirá el cargo.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mexico_tratados_b92a091e5e
México tiene de los mejores acuerdos comerciales: Presidencia
finanzas_salario_d2386eba44
El IP respalda el aumento salarial para el 2026
nacional_ernestina_godoy_84922a6f74
Promete Ernestina Godoy que no habrá persecución política
publicidad

Últimas Noticias

detenido_trata_personas_74fa3f337d
Vinculan a proceso a hombre acusado de trata de personas en NL
Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_12_04_PM_1_e09b86773d
DIF Tamaulipas obtiene la evaluación más alta del país
Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_27_23_PM_1_3ce6a3d66c
Atiende AyD casi 10,000 reportes de fuga en noviembre
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×