Una mujer estará a cargo de la FGR, confirma Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que envió al Senado de la República la terna de candidatas para dirigir la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

“Ya envié la terna, son tres mujeres. Ya lo van a dar a conocer en un rato”, declaró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria sostuvo que el Senado ya cuenta con todos los elementos para continuar el proceso constitucional.

Ante la insistencia sobre por qué eligió únicamente perfiles femeninos, Sheinbaum respondió de forma breve: “Porque es tiempo de mujeres.”

La lista previa del Senado y el filtrado para la terna

Un día antes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado redujo de 43 a 10 la lista de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía.

Entre esos nombres será seleccionada la terna final enviada al Legislativo.

La lista aprobada por el Pleno incluyó:

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollón

Ernestina Godoy Ramos

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Félix Roel Herrera

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla

Miguel Nava Alvarado

De estas diez personas, solo cinco son mujeres, y de ese grupo salieron las tres seleccionadas por la titular del Poder Ejecutivo federal.

El Senado tendrá la última palabra

Con la terna ya formalmente enviada, ahora corresponde al Senado elegir a la próxima titular de la FGR mediante una votación calificada de dos terceras partes de las y los legisladores presentes.

Aunque en la conferencia matutina se mencionó a Ernestina Godoy, Sheinbaum evitó adelantar nombres:

“Al rato se dará a conocer”, concluyó.

Por otra parte, reiteró que busca garantizar un trabajo coordinado entre el Ejecutivo y la Fiscalía, y que corresponde al Senado definir cuál de las tres candidatas asumirá el cargo.

