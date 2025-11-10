Cerrar X
Recibirán más de 800 mil aficionados estadios mexicanos: FIFA

Jurgen Mainka, director ejecutivo de FIFA México, informó que el país recibirá más de 800 mil aficionados en sus tres estadios durante el Mundial 2026

El Gobierno de México y la FIFA presentaron oficialmente los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El evento se llevó a cabo este lunes en el Complejo Cultural Los Pinos, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la ceremonia, se destacaron los avances en infraestructura, seguridad y promoción turística de cara al torneo, que marcará la tercera ocasión en que México sea sede mundialista.

Más de 800 mil asistentes en estadios mexicanos

El director ejecutivo de FIFA México, Jurgen Mainka, informó que el país espera recibir a más de 800 mil personas en los tres estadios participantes: el Estadio Azteca en la Ciudad de México, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey.

“Se estima que este mundial contará con una audiencia total de más de 6000 millones de televidentes, pero este mundial de tres países y 16 ciudades sedes también representa un reto logístico monumental a nivel nacional. Esto implica una coordinación con 13 campamentos base en 10 ciudades diferentes, 17 campos de entrenamiento, 26 mil noches de Hotel y el movimiento de infraestructura humana, técnica y deportiva para que tanto jugadores, delegaciones, árbitros, así como los medios de comunicación y los patrocinadores puedan desempeñar sus funciones de manera óptima”, explicó.

Mainka agregó que se estima una audiencia global de más de seis mil millones de espectadores, consolidando al Mundial 2026 como uno de los eventos deportivos más vistos de la historia.

“México será un punto de encuentro mundial. Estamos listos para recibir al mundo con alegría, fútbol y cultura”, señaló Mainka.

Fiestas México 2026 y zonas de entrenamiento

La coordinadora de los trabajos federales del Mundial 2026, Gabriela Cuevas, anunció la creación de “Fiestas México 2026”, eventos públicos y gratuitos en todo el país donde se transmitirán los partidos del torneo.

Además, informó que 17 instalaciones deportivas funcionarán como zonas de entrenamiento para las selecciones que disputen la Copa.

Cuevas destacó que el Mundial impulsará fuertemente el turismo y la economía mexicana.

“En coordinación con los estados y municipios y el sector privado se organiza las Fiestas México 2026, que serán eventos públicos y gratuitos, en donde transmitiremos los partidos de fútbol y disfrutaremos muchas otras actividades que pronto les compartiremos. México vuelve a ser historia más fuerte y más grande que nunca”, señaló.

Gastronomía, cultura y tradición mexicana

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, adelantó que los visitantes podrán disfrutar de platillos tradicionales, ferias culturales y zonas turísticas durante las celebraciones mundialistas.

"El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se prepara para este gran evento, que se convertirá en una fiesta en las calles y plazas y comunidades de todo el país, las mexicanas y mexicanos, somos gente hospitalaria, incluyente, generosa, humana, y por supuesto muy alegre”, comentó.

La ceremonia de presentación incluyó un espectáculo de bailes folklóricos y mariachi, que simbolizó la riqueza cultural del país y su entusiasmo por albergar el partido inaugural del Mundial 2026.

 


