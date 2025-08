Reconoce Sheinbaum pendiente en seguridad de Guanajuato

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hay diferencias con el gobierno de Guanajuato, encabezado por la gobernadora Libia Denisse García, en materia de seguridad.

“Sabemos que todavía hay temas de seguridad, lo sabemos. Estamos trabajando todos los días para ellos y en eso no hay diferencia. Nos ponemos de acuerdo siempre por el bienestar de los habitantes de Guanajuato”, afirmó la mandataria federal.

Durante su visita a Celaya, destacó la coordinación entre el gobierno federal y estatal para abordar los desafíos de seguridad en la entidad, trabajando juntos por el bienestar de los guanajuatenses.

Sheinbaum reconoció que persisten problemas de seguridad, pero enfatizó que se trabaja diariamente en ellos, en línea con la Estrategia Nacional de Seguridad que incluye atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

Además, la presidenta habló acerca de los migrantes mexicanos, a días de lograr aplazar la imposición del 30% de aranceles a productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos.

“Que se oiga bien y fuerte, las y los mexicanos no solamente nos ayudan cuando están del otro lado, sino que han construido el país que es Estados Unidos, si no fuera por los mexicanos migrantes en Estados Unidos no sería el país que es. México se escribe con M de migrante”, señaló.

