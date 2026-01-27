Reducirá Sheinbaum salarios de ministros en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contrastó los ingresos y prestaciones que tenían los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de la Elección Judicial con los ajustes que se aplicarán en 2026, luego de la polémica por la compra y devolución de camionetas blindadas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que los cambios buscan modificar la visión del servicio público y eliminar beneficios que consideró excesivos.

Prestaciones millonarias en años previos

Sheinbaum señaló que los ministros contaban con un amplio paquete de apoyos económicos, que incluía gastos en medicinas, alimentos y becas.

Detalló que se destinaron “un millón 917 mil pesos en medicinas, cinco millones 341 mil en alimentos y dos millones 377 mil en becas”, además de beneficios para adquirir boletos de espectáculos a través de empresas privadas.

En tono irónico, comentó que “ellos sí podían ir al concierto de BTS”, al referirse a ese tipo de facilidades.

Salarios a la baja para 2026

Además, recordó que en 2023 el sueldo anual de un ministro era de $3.56 millones de pesos, mientras que para 2026 será de $2.23 millones.

También informó que se cancelaron 59 apoyos administrativos y personales, entre ellos servicios de jardinería, trámites bancarios, mudanzas, recuperación de contraseñas, traslados de familiares y compra de flores.

Fin a seguros y estímulos

Agregó que los actuales integrantes de la Corte ya no contarán con prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación voluntaria, estímulos por antigüedad ni pago por riesgo.

“Estos beneficios sumaban alrededor de 639 mil pesos”, puntualizó.

Por otra parte, afirmó que los ajustes buscan homologar sueldos y prestaciones con los criterios de austeridad que impulsa su administración.

“El objetivo es alinear los salarios y apoyos a una nueva visión del servicio público”, concluyó.

