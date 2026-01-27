Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
scjn_sheinbaum_gastos_a7588aeff7
Nacional

Reducirá Sheinbaum salarios de ministros en 2026

Comparó los ingresos y prestaciones de ministros de la Suprema Corte antes y después de la Elección Judicial, y aseguró que en 2026 habrá salarios menores

  • 27
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contrastó los ingresos y prestaciones que tenían los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de la Elección Judicial con los ajustes que se aplicarán en 2026, luego de la polémica por la compra y devolución de camionetas blindadas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que los cambios buscan modificar la visión del servicio público y eliminar beneficios que consideró excesivos.

salarios-ministros.jpg

Prestaciones millonarias en años previos

Sheinbaum señaló que los ministros contaban con un amplio paquete de apoyos económicos, que incluía gastos en medicinas, alimentos y becas.

Detalló que se destinaron “un millón 917 mil pesos en medicinas, cinco millones 341 mil en alimentos y dos millones 377 mil en becas”, además de beneficios para adquirir boletos de espectáculos a través de empresas privadas.

En tono irónico, comentó que “ellos sí podían ir al concierto de BTS”, al referirse a ese tipo de facilidades.

Salarios a la baja para 2026

Además, recordó que en 2023 el sueldo anual de un ministro era de $3.56 millones de pesos, mientras que para 2026 será de $2.23 millones.

También informó que se cancelaron 59 apoyos administrativos y personales, entre ellos servicios de jardinería, trámites bancarios, mudanzas, recuperación de contraseñas, traslados de familiares y compra de flores.

Fin a seguros y estímulos

Agregó que los actuales integrantes de la Corte ya no contarán con prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación voluntaria, estímulos por antigüedad ni pago por riesgo.

“Estos beneficios sumaban alrededor de 639 mil pesos”, puntualizó.

Por otra parte, afirmó que los ajustes buscan homologar sueldos y prestaciones con los criterios de austeridad que impulsa su administración.

“El objetivo es alinear los salarios y apoyos a una nueva visión del servicio público”, concluyó.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_28_at_1_26_32_AM_2f226c8554
Petróleo a Cuba, nueva presión de Trump que involucra a México
sheinbaum_tren_interoceanico_cff3be7f38
Detienen a maquinista principal del tren descarrilado en Oaxaca
cemex_6dbf853bf5
Cemex consolida su liderazgo en ranking de reputación empresarial
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_28_at_1_26_32_AM_2f226c8554
Petróleo a Cuba, nueva presión de Trump que involucra a México
finanzas_exportaciones_1d2217ed87
Baten récord exportaciones mexicanas y aumentan 8%
tamales_575cb1c1d6
Saldrá 14% más cara la 'tamaliza' de febrero en 2026
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×