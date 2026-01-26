Podcast
Sheinbaum pide a Corea del Sur más fechas para conciertos de BTS

Claudia Sheinbaum solicitó al primer ministro de Corea del Sur explorar más fechas de BTS en México ante la alta demanda de boletos.

  • 26
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que solicitó al primer ministro de Corea del Sur evaluar la posibilidad de que el grupo BTS programe más conciertos en México, luego de que casi un millón de jóvenes intentaran adquirir boletos para sus presentaciones previstas en mayo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la capacidad total disponible ronda los 150 mil lugares, lo que provocó inconformidades entre fanáticos y reavivó el debate sobre la reventa y la transparencia en la comercialización de entradas.

Contacto con organizadores y autoridades coreanas

Sheinbaum detalló que habló con Alejandro Soberón, director de Ocesa, para explorar alternativas, sin embargo la respuesta inicial fue que solo hay tres fechas disponibles.

Ante ello, la presidenta decidió elevar la petición a nivel diplomático. “Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces… es por las jóvenes y los jóvenes de México”, comentó, al señalar que espera una respuesta positiva o, en su defecto, opciones como transmisiones en pantallas para ampliar el acceso.

Profeco abre procedimientos contra boletera

En paralelo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que se iniciará un procedimiento por infracciones a la ley contra la empresa boletera correspondiente por falta de claridad en la información durante la venta.

“Después de la venta vamos a iniciar un procedimiento por infracción a la ley… por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores”, sostuvo.

También anunció sanciones contra plataformas de reventa por presuntas prácticas abusivas y desleales.

Nuevas reglas para la venta de boletos

Escalante adelantó que Profeco trabaja en lineamientos obligatorios para conciertos y espectáculos, que incluirán:

  • Publicación previa de mapas y precios exactos.
  • Costos finales visibles, con cargos incluidos.
  • Información clara sobre fechas, horarios y localidades.

Además, se habilitó un canal exclusivo para denuncias ciudadanas.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal concluyó que la solicitud busca ampliar el acceso de la juventud mexicana a uno de los grupos más populares del mundo y aseguró que informará cuando haya respuesta desde Corea del Sur.
.

 

 


Comentarios

