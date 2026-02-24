Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nacional_camara_de_diputados_3b97b561a5
Nacional

Monreal anticipa inminente presentación de la reforma electoral

El líder de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que la iniciativa se enviará en días y que aún hay cuatro jornadas para afinar detalles

  • 24
  • Febrero
    2026

Al ser cuestionado sobre si aún existe margen para negociar la reforma electoral, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la propuesta será presentada de forma inminente.

“No, la propuesta ya la presenta mañana y contempla los 10 o 12 puntos que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha concluido. La presidenta la presentará como suya este miércoles, y la iniciativa se redactará de manera formal hacia el fin de semana y estará lista para presentarse hacia el lunes”, explicó.

Monreal añadió que, si bien existen acuerdos, todavía persisten algunas indefiniciones en ciertos temas. No obstante, señaló que se otorgará un plazo adicional de cuatro días para afinar detalles y reiteró que Morena respaldará la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el coordinador del Partido Verde en San Lázaro, Carlos Puente, se retiró de Palacio Nacional sin emitir declaraciones sobre posibles acuerdos o diferencias respecto a la propuesta.

También abandonaron el recinto sin dar comentarios el jefe de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_04_at_2_12_26_PM_74188afcb6
Modificaciones en pluris e INE con reforma alertan a diputados
presentan_reforma_electoral_0e1082d735
Sheinbaum presenta su propuesta de Reforma Electoral
Congreso_Local_5f3bd8cc66
Buscan PAN y PRI negociar Ley Electoral; Morena se niega
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_25_at_8_48_52_PM_6ce7e3babd
EUA autoriza venta de petróleo a Cuba bajo ciertas condiciones
deportes_san_francisco_john_lynch_6dd24ebfe0
NFL ayudará a 49res con carga de viajes de juegos fuera de EUA
Juarez_056618c204
Entrega Félix Arratia pavimentación de calle Brecha 76 en Juárez
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×