Monreal anticipa inminente presentación de la reforma electoral

Al ser cuestionado sobre si aún existe margen para negociar la reforma electoral, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la propuesta será presentada de forma inminente.

“No, la propuesta ya la presenta mañana y contempla los 10 o 12 puntos que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha concluido. La presidenta la presentará como suya este miércoles, y la iniciativa se redactará de manera formal hacia el fin de semana y estará lista para presentarse hacia el lunes”, explicó.

Monreal añadió que, si bien existen acuerdos, todavía persisten algunas indefiniciones en ciertos temas. No obstante, señaló que se otorgará un plazo adicional de cuatro días para afinar detalles y reiteró que Morena respaldará la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el coordinador del Partido Verde en San Lázaro, Carlos Puente, se retiró de Palacio Nacional sin emitir declaraciones sobre posibles acuerdos o diferencias respecto a la propuesta.

También abandonaron el recinto sin dar comentarios el jefe de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

