Reforma laboral de 40 horas se publicará mañana en DOF: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales será publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación, luego de obtener el aval de la mayoría de los congresos estatales.

Con ello, el gobierno federal formaliza uno de los compromisos anunciados dentro de su agenda prioritaria y abre paso a la armonización de la Ley Federal del Trabajo para aterrizar los cambios.

Será gradual y sin afectar salarios

En la conferencia matutina, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, detalló que la reducción será progresiva hasta 2030.

“Esta aprobación ya será anunciada el día de mañana”, informó.

Explicó que el cambio se aplicará de manera escalonada: en 2027 la semana bajará a 46 horas; en 2028 a 44; en 2029 a 42, y finalmente en 2030 quedará en 40 horas.

Subrayó que la medida no implicará disminución de ingresos.

“En ningún caso la reducción significa bajar sueldos, salarios ni prestaciones”, puntualizó.

Buscan menos fatiga y más descanso

El funcionario explicó que el objetivo es disminuir la fatiga y los accidentes laborales, además de mejorar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo.

“El propósito es que las personas tengan mayor descanso, mejor salud y seguridad en el trabajo”, sostuvo.

Añadió que la reforma retoma recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que desde hace décadas plantea avanzar hacia semanas laborales de 40 horas sin afectar el salario y mediante diálogo social.

Uno de los cambios relevantes será la regulación del tiempo extraordinario. Las horas extra seguirán pagándose al 200 por ciento, pero ahora se contabilizarán a partir de la hora 41 y tendrán un tope máximo de cuatro horas triples.

“El tiempo extraordinario es voluntario”, enfatizó Bolaños.

Además, se prohíbe expresamente que menores de edad realicen horas extra.

Actualmente, 36.1 por ciento de los trabajadores ya labora 40 horas o menos, mientras que casi 64 por ciento supera ese límite, con casos que rebasan incluso las 57 horas semanales.

Por otra parte, la Secretaría del Trabajo implementará un registro electrónico obligatorio para reforzar la supervisión y evitar abusos en las jornadas.

Tras la publicación del decreto, el Congreso deberá adecuar la legislación secundaria para armonizarla con el nuevo mandato constitucional.

“Se está reduciendo el tiempo ordinario, se está acotando el tiempo extraordinario y se está defendiendo el ingreso de las personas trabajadoras”, resumió el secretario.

