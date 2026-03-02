Podcast
sheinbaum_estrecho_ormuz_peso_547935c383
Nacional

Peso está firme pese al cierre del Estrecho de Ormuz: Gobierno

Claudia Sheinbaum afirmó que el peso se mantiene estable tras el anuncio del cierre del Estrecho de Ormuz, además analiza el alza del crudo

  • 02
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el peso mexicano ha resistido la volatilidad internacional provocada por el anuncio del cierre del Estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de tránsito de petróleo a nivel mundial.

En medio del repunte en los precios del crudo y la incertidumbre en los mercados, la mandataria sostuvo que la moneda nacional se mantiene dentro de un rango estable.

“El peso se mantuvo… está en el margen. Llegó a estar un poco más bajo, pero está bien, no ha habido problemas”, declaró Sheinbaum

Te puede interesar: ONU perdió fuerza ante guerra en Medio Oriente: Presidenta

Alza en el precio del petróleo

El eventual cierre del paso marítimo elevó el precio internacional del petróleo en alrededor de $10 dólares por barril, lo que generó presión en los mercados energéticos.

“El precio del petróleo se elevó como 10 dólares más o menos el barril, poquito más”, explicó.

El Estrecho de Ormuz es considerado una ruta estratégica para el suministro global de crudo, por lo que cualquier interrupción impacta de inmediato en las cotizaciones internacionales.

barril petroleo eua venezuela iran.jpg

Evaluarán ajustes al IEPS

Ante el encarecimiento del petróleo, recordó que México cuenta con un mecanismo para amortiguar posibles incrementos en las gasolinas mediante ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Frente a aumentos muy grandes en el precio del petróleo, México tiene ya determinado un esquema en donde baja el IEPS para que no suba el precio de la gasolina y que no se afecte la inflación”, señaló.

Adelantó que el tema será revisado en su reunión semanal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Hoy en la mañana tengo reunión con Hacienda y ahí vamos a estar evaluando esto”, precisó.

Pese al escenario internacional, la titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que no se observan riesgos inmediatos para la economía mexicana.

“Hasta ahora no hay problema con nuestro país”, afirmó.


