Refuerzan seguridad en Sinaloa con entrega de 100 patrullas

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México continúa fortaleciendo las acciones de seguridad en Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad encabezó la entrega de 100 nuevas patrullas a la Policía Estatal y formalizó un convenio de colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobierno estatal, con el objetivo de reclutar y capacitar nuevo personal para la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP).

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en la entidad, y se suman a los esfuerzos coordinados entre autoridades federales y estatales en materia de combate al crimen organizado y reducción de la violencia.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el @GabSeguridadMX continúa con el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa, con la entrega de 100 patrullas a la Policía Estatal y la firma de convenio de @Defensamx1 con el gobierno del estado para el reclutamiento y… pic.twitter.com/Bi2hyPTmdn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 18, 2025

Resultados del operativo coordinado (de octubre a la fecha):

Reducción del promedio diario de homicidios: de 5.9 a 3.6 incidentes.

1,615 detenidos por delitos de alto impacto.

Más de 3,000 armas aseguradas y 64 toneladas de droga decomisadas.

105 laboratorios clandestinos desmantelados.

Estas cifras, dadas a conocer por el Gabinete de Seguridad, reflejan el impacto positivo de los operativos conjuntos en el estado, uno de los históricamente más golpeados por la presencia de grupos delictivos.

Reforzar presencia y profesionalización

El convenio firmado entre Sedena y el gobierno estatal busca, además de incrementar la fuerza policial, elevar los estándares de formación de los elementos mediante un plan de capacitación especializado.

Con estas acciones, el gobierno federal reafirma su compromiso de combatir la inseguridad en Sinaloa a través de una estrategia basada en presencia operativa.

