Cerrar X
Entrega_Gabinete_de_Seguridad_100_patrullas_a_Sinaloa_09b5e294c1
Nacional

Refuerzan seguridad en Sinaloa con entrega de 100 patrullas

El Gabinete de Seguridad encabezó la entrega de 100 nuevas patrullas a la Policía Estatal y formalizó un convenio de colaboración entre la Defensa Nacional

  • 18
  • Agosto
    2025

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México continúa fortaleciendo las acciones de seguridad en Sinaloa. 

El Gabinete de Seguridad encabezó la entrega de 100 nuevas patrullas a la Policía Estatal y formalizó un convenio de colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobierno estatal, con el objetivo de reclutar y capacitar nuevo personal para la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP).

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en la entidad, y se suman a los esfuerzos coordinados entre autoridades federales y estatales en materia de combate al crimen organizado y reducción de la violencia.

Resultados del operativo coordinado (de octubre a la fecha):

  • Reducción del promedio diario de homicidios: de 5.9 a 3.6 incidentes.
  • 1,615 detenidos por delitos de alto impacto.
  • Más de 3,000 armas aseguradas y 64 toneladas de droga decomisadas.
  • 105 laboratorios clandestinos desmantelados.

Estas cifras, dadas a conocer por el Gabinete de Seguridad, reflejan el impacto positivo de los operativos conjuntos en el estado, uno de los históricamente más golpeados por la presencia de grupos delictivos.

Reforzar presencia y profesionalización

El convenio firmado entre Sedena y el gobierno estatal busca, además de incrementar la fuerza policial, elevar los estándares de formación de los elementos mediante un plan de capacitación especializado.

Con estas acciones, el gobierno federal reafirma su compromiso de combatir la inseguridad en Sinaloa a través de una estrategia basada en presencia operativa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
nacional_policias_sinaloa_9f5735245e
Refuerzan lucha en Sinaloa; capacitarán a policías estatales
El_Mayo_Zambada_se_declarara_culpable_en_EUA_para_evitar_juicio_8abaf81fc1
'El Mayo' Zambada se declarará culpable en EUA para evitar juicio
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_19_at_4_00_30_PM_d9bf155de6
Retoman proyecto Huasteca-Monterrey; contemplan subestaciones
nl_limpieza_publica_ac20870220
Intensifican limpieza en escuelas previo al regreso a clases
finanzas_bancos_ea803fbb5a
EUA da nueva prórroga a financieras acusadas de lavado de dinero
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
publicidad
×