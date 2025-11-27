Renuncia Alejandro Gertz a Fiscalía General de la República

Información preliminar señala que Alejandro Gertz Manero presentó su carta de renuncia ante el Senado de la República durante la sesión extraordinaria establecida la mañana de este jueves.

Esto se publica luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que el titular no había establecido comunicación con ella sobre esta posible decisión.

Será el Poder Ejecutivo quien determine quien será el próximo funcionario(a) en representar a la dependencia.

¿Por qué renunció Gertz Manero a la FGR?

Alejandro Gertz Manero habría presentado su renuncia como fiscal de la República debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como embajador ante "un país amigo", lo que se está tramitando en este momento, de acuerdo con la carta enviada por el funcionario al Senado y difundida en redes sociales.

Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República", se lee en el documento.

En su carta, Gertz Manero pidió a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informar al pleno de la Cámara su decisión para que comience el proceso de ratificación de su nombramiento como embajador.

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano", indicó.

Senado abrirá proceso para designar a su sucesor

Tras su renuncia, comenzó a trascender la información sobre que el Senado abrirá un proceso para designar al próximo fiscal.

Este proceso se abriría este mismo jueves y sería hasta este sábado que duraría la lista de inscritos para que el próximo lunes vote la JUCOPO la lista de 10 candidatos para que se vote en el Pleno el próximo martes y se envíe a la presidenta de la República y posteriormente se envíe de regreso la terna de aspirantes.

Comentarios