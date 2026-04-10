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Nuevo León

Seguridad estatal analiza alza en cifras de robo a camiones

“Primero, el tema del registro y, sí hay una incidencia que se ha incrementado, la cual estamos revisando”, indicó el secretario de Seguridad estatal

  • 10
  • Abril
    2026

El secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, reconoció un incremento en los robos, particularmente en el transporte público, aunque señaló que parte del alza responde a fallas en el sistema de registro de denuncias.

Durante una rueda de prensa, el funcionario explicó que actualmente se analizan dos factores clave: por un lado, inconsistencias en la captura de denuncias —principalmente aquellas realizadas de manera virtual— y, por otro, un aumento real en la incidencia delictiva en ciertas zonas y horarios.

“Son dos factores los que estamos analizando. Primero, el tema del registro… y por otra parte, sí hay una incidencia que se ha incrementado, la cual estamos revisando”, indicó.

Detectan zonas y horarios críticos

Escamilla detalló que ya se cuenta con información focalizada sobre los puntos donde se concentran los robos, así como los horarios de mayor riesgo, lo que ha permitido reforzar la estrategia operativa.

En coordinación con autoridades metropolitanas, se han implementado acciones para anticipar estos delitos y ubicar a los responsables.

“Hemos compartido información de las zonas donde más se presentan los delitos… para focalizar acciones que puedan anticipar este tipo de conductas”, explicó.

El titular de Seguridad destacó que el incremento reciente se ha desplazado principalmente hacia el transporte público, por lo que se reforzará la presencia de unidades especializadas.

Aseguró que, en el caso del sistema Metrorrey, se ha logrado una reducción significativa en los delitos.

“Sólo en Metrorrey, en este año hemos reducido más del 90% de los delitos, sobre todo de robo a personas”, afirmó.

No obstante, reconoció que el problema persiste en otras modalidades de transporte, donde se concentrarán los esfuerzos en los próximos días.

Comprometen contención ante alza delictiva

Ante el incremento reportado —que ronda el 280% en robos en transporte público durante el primer trimestre—, Escamilla aseguró que la estrategia de seguridad buscará contener la incidencia en el corto plazo.

“El compromiso de la mesa es atender el delito y mostrar resultados y una contención en los siguientes días”, sostuvo.

Mundial 2026, reto en seguridad

El repunte en robos a personas representa un desafío adicional de cara a eventos de alta afluencia como el Mundial de 2026, donde este tipo de delitos impacta directamente en la percepción de seguridad de visitantes y turistas.

Las autoridades estatales reiteraron que reforzarán operativos y coordinación para evitar que estos incidentes afecten la imagen de la entidad.


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