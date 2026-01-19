Podcast
Reporta SAT ingresos récord por $6.04 billones de pesos en 2025

La recaudación federal en 2025 superó lo aprobado en la Ley de Ingresos, alcanzando 6.04 billones de pesos, reportó el SAT. El crecimiento real fue de 4.8%

  • 19
  • Enero
    2026

El Gobierno federal cerró 2025 con una recaudación histórica.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dadnino, informó que la recaudación total alcanzó $6.045 billones de pesos.

La cifra superó los casi $5.9 billones aprobados en la Ley de Ingresos, lo que representó un cumplimiento de 101.6% y un excedente de $93 mil 803 millones de pesos.

Aumento real frente a 2024

En comparación con 2024, cuando se obtuvieron $5.5 billones de pesos, el crecimiento fue de $487 mil millones, cercano al medio billón. En términos reales, el incremento se ubicó en 4.8%.

Martínez Dadnino destacó que, desde 2019, la recaudación ha mostrado aumentos constantes, aunque 2025 marcó el mayor avance anual del periodo.

Aduanas impulsan los ingresos

Por otra parte, los impuestos de comercio exterior jugaron un papel clave. La recaudación en aduanas creció $246 mil millones de pesos frente al año previo, un avance real de 16%.

El IVA a las importaciones fue el principal componente y, en conjunto, los ingresos aduaneros representaron 27% de los ingresos tributarios netos del país.

Reconocimiento a contribuyentes

Finalmente, el titular del SAT agradeció a los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales, al señalar que el resultado refleja una mayor eficiencia recaudatoria y solidez en las finanzas públicas.

 


