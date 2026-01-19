Descarta Sheinbaum tropas de EUA tras aterrizaje en Toluca

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el aterrizaje de una aeronave militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca no implicó el ingreso de tropas extranjeras ni la ejecución de operaciones militares en territorio mexicano, por lo que no fue necesaria la autorización del Senado de la República.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que se trató de un vuelo aprobado desde octubre del año pasado y vinculado a actividades de capacitación previamente acordadas entre México y Estados Unidos.

"No tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos, es un autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con asunto de capacitación, ya han entrado en otras ocasiones. La diferencia es que ahora entraron a Toluca, que justamente pregunté cuál fue la razón, tuvieron sus motivos, pero no es algo excepcional, son tareas logísticas que realizan ellos”, explicó Sheinbaum.

Capacitación bilateral bajo acuerdos vigentes

Sheinbaum detalló que este tipo de vuelos no es excepcional y ha ocurrido en otros años por razones logísticas.

Precisó que la diferencia en esta ocasión fue que la aeronave aterrizó en Toluca y no en una base aérea militar, decisión que contó con la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Subrayó que no ingresaron elementos estadounidenses al país y que, por el contrario, personal mexicano viajó a Estados Unidos para recibir capacitación, la cual es impartida por el Comando Norte y forma parte de un esquema bilateral regulado.

“No es algo excepcional que se haga, se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos”, señaló.

FAA y verificación del espacio aéreo

La titular del Poder Ejecutivo federal, también se refirió a una advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre posibles actividades militares en la región.

Explicó que, tras difundirse el aviso, se activaron los protocolos de comunicación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Sedena y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Luego de recibir información verbal y confirmación por escrito, las autoridades mexicanas corroboraron que no existió ningún sobrevuelo ni actividad militar sobre territorio nacional y que las acciones señaladas por la FAA se desarrollaban en aguas internacionales.

Además, puntualizó que el aviso fue una comunicación general de aviación civil que no fue notificada previamente a los países involucrados y que, una vez aclarada la situación, se emitió el comunicado oficial correspondiente.

Aclaración del Gabinete de Seguridad

Por su parte, el Gabinete de Seguridad federal respaldó esta versión y, a través de un mensaje difundido en redes sociales, informó que el vuelo del avión tipo Hércules fue autorizado conforme a los protocolos establecidos y con fines estrictamente de capacitación, descartando cualquier operación militar o acción fuera de los acuerdos institucionales.

Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación.



