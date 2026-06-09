Resalta CSP a director de J.P. Morgan solidez económica de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, en un encuentro en el que abordaron las perspectivas económicas de México, las oportunidades de inversión y la relevancia estratégica de la integración comercial de Norteamérica.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal informó que durante la reunión coincidieron en la fortaleza de la economía mexicana y en el potencial que mantiene el país para atraer inversiones en un contexto de reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

“En Palacio Nacional recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial. Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica”, escribió la Presidenta en su cuenta de X.

En Palacio Nacional, recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial.



Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica. pic.twitter.com/vWosOFt6Iv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 9, 2026

El encuentro se realizó en un momento clave para la relación económica de México con Estados Unidos y Canadá, cuando gobiernos y sectores empresariales comienzan a preparar el terreno para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para los próximos años.

Fuentes del sector financiero consideran que la visita de Dimon representa una señal de interés de los mercados internacionales por el desempeño económico de México, particularmente en áreas vinculadas con manufactura, infraestructura, energía, tecnología y relocalización de empresas, fenómeno conocido como nearshoring.

Destacan fortalecimiento en competitividad regional

Durante la reunión también se destacó la importancia de fortalecer la competitividad regional de Norteamérica ante los desafíos económicos globales y la creciente competencia de otras regiones del mundo. En ese contexto, la integración comercial entre México, Estados Unidos y Canadá fue identificada como un factor estratégico para mantener el dinamismo económico y la atracción de inversiones.

J.P. Morgan es una de las instituciones financieras más influyentes a nivel global y mantiene presencia en decenas de países mediante servicios de banca corporativa, banca de inversión, gestión de activos, mercados financieros y banca privada. La firma participa de manera constante en el análisis de mercados emergentes y en la evaluación de oportunidades de inversión en América Latina.

La reunión también ocurre después de diversos acercamientos entre representantes del sector privado internacional y el Gobierno de México para promover nuevos proyectos de inversión y explorar oportunidades de expansión en el país. En los últimos meses, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han sostenido encuentros con directivos de empresas y organismos financieros globales para presentar proyectos estratégicos y las ventajas competitivas de México.

México busca fortalecer la confianza de los inversionistas con capital extranjero

La visita de Dimon se suma a una serie de reuniones de alto nivel entre el gobierno federal y líderes empresariales internacionales, en momentos en que México busca fortalecer la confianza de los inversionistas, incrementar la llegada de capital extranjero y mantener la estabilidad macroeconómica frente a un entorno internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones comerciales.

Analistas han señalado que el interés mostrado por instituciones financieras globales como J.P. Morgan refleja la expectativa de que México continúe desempeñando un papel relevante dentro de la economía regional, especialmente por las oportunidades derivadas del proceso de relocalización de empresas y del fortalecimiento de las cadenas de valor de Norteamérica.

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