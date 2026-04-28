Resalta Presidencia capturas de 'El Jardinero' y 'El Güero Conta'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “muy relevantes” las detenciones de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, y de César Alejandro “N”, conocido como “El Güero Conta”, presuntos integrantes de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que ambos operativos, realizados en el estado de Nayarit, representan un golpe significativo a la estructura de una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

“Son resultados que muestran el avance de la inteligencia y la investigación en el país”, afirmó.

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Coordinación, clave en los resultados

Sheinbaum subrayó que las capturas son producto de la coordinación permanente entre distintas instituciones del Gabinete de Seguridad, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Centro Nacional de Inteligencia.

Explicó que este tipo de acciones no solo debilitan a las organizaciones criminales, sino que impactan directamente en delitos que afectan a la población.

“Lo que representaba esta persona en términos de extorsión, de robo y de tráfico de estupefacientes es muy importante para la gente”, señaló.

Operativos realizados por fuerzas mexicanas

En su mensaje, la jefa del Ejecutivo hizo énfasis en que los operativos fueron ejecutados exclusivamente por autoridades mexicanas, marcando distancia con prácticas de administraciones anteriores.

“Todos los mexicanos somos celosos de nuestra independencia, y este gobierno también lo es”, sostuvo.

Añadió que, si bien puede existir intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, este debe darse únicamente bajo los mecanismos de cooperación institucional y nunca mediante operaciones directas en territorio nacional.

Cabe señalar que las detenciones de “El Jardinero” y “El Güero Conta” fortalecen la estrategia federal basada en inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional, pilares que el actual gobierno ha señalado como fundamentales para enfrentar al crimen organizado.

Por otra parte, Sheinbaum infomó que el Gabinete de Seguridad ampliará la información en una conferencia posterior, donde se detallarán los alcances de estos operativos.

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