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Cae 'El Pío' en Sinaloa; lo vinculan con Ismael 'Mayo' Zambada

De acuerdo con fuentes, este hombre operaba como enlace dentro de una facción y hombre de confianza dentro de dicha organización criminal

  • 01
  • Mayo
    2026

Autoridades detuvieron este viernes a José Porfirio "N", alias "El Pío" durante un recorrido efectuado en Sinaloa.

De acuerdo con su ficha de detención, este hombre, identificado como hijo del fallecido Baltazar Díaz Vega, socio de Ismael "El Mayo" Zambada, fue capturado en el municipio de Ahome sobre la carretera Los Mochis-Topolobampo.

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En este operativo participaron elementos federales, así como personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Trasciende que fue el propio Ismael “El Mayito Flaco” quien proporcionó información clave para detener a este presunto delincuente.

De acuerdo con fuentes, este hombre operaba como enlace dentro de una facción ligada a "Los Mayos" como un mando y hombre de confianza dentro de la organización.

Tras ser trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal en Los Mochis, autoridades señalaron que podría enfrentar una posible extradición hacia los Estados Unidos.

 

 


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