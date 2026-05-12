Del Toro presenta 'El laberinto del fauno' en Cannes y da mensaje

El director mexicano Guillermo del Toro aseguró que el arte no puede hacerse “con una maldita aplicación”, durante su regreso al Festival de Cannes para presentar la restauración en 4K de El laberinto del fauno, a 20 años de su estreno.

La cinta, que debutó en la competición oficial de 2006, volvió a proyectarse con gran recepción del público, evocando la histórica ovación que en su momento superó los 20 minutos.

El cineasta fue nuevamente aplaudido durante varios minutos al subir al escenario.

Una película hecha contra todo

Del Toro recordó que realizar la película fue un proceso lleno de obstáculos desde sus primeras etapas.

“Hace veinte años, hacer esta película fue como ir contra la corriente en todo momento”, afirmó.

Incluso calificó el rodaje como “la segunda peor experiencia cinematográfica” de su carrera, solo detrás de Mimic, producción que realizó con los hermanos Weinstein.

El director explicó que el proyecto enfrentó dificultades en preproducción, ya que nadie quería financiarlo, y que durante el rodaje y la posproducción “todo salió mal”.

Protagonizada por Ivana Baquero, la historia sigue a Ofelia, una niña que escapa de la represión en la España franquista de 1944 a través de un mundo fantástico habitado por criaturas mágicas y peligrosas.

El reparto incluye también a Doug Jones, Maribel Verdú y Sergi López. En su momento, la película recaudó 83 millones de dólares a nivel mundial y obtuvo seis nominaciones al Óscar, ganando tres estatuillas en categorías técnicas.

Mensaje sobre el arte y la esperanza

Durante su intervención, Del Toro adoptó un tono reflexivo al hablar del contexto actual y la vigencia del filme.

“Vivimos en tiempos que nos dicen que resistir es inútil, que el arte se puede hacer con una maldita aplicación”, señaló, advirtiendo sobre los desafíos que enfrenta la creatividad.

Inspirado en su protagonista, el director defendió la importancia de elegir entre el amor y el miedo: “Podemos entregarnos al amor o al miedo. Jamás, jamás, jamás nos entreguemos al miedo”.

La proyección formó parte de la sección Cannes Classics, dedicada a obras que han marcado la historia del cine. El propio Del Toro supervisó la restauración a partir del negativo original de 35 mm.

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, destacó que, pese a tener solo dos décadas, la película ya es considerada un clásico.

El homenaje coincidió con la apertura del certamen, que también reconocerá al director Peter Jackson con una Palma de Oro honorífica.

Emocionado, Del Toro recordó la ovación original como una experiencia inesperada y compartió un mensaje final: aunque no se pueda cambiar la historia, siempre es posible transformarla “un poco” a través del arte y la esperanza.

Comentarios