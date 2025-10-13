Respalda Presidencia desaparición del Fonden por corrupción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, justificó este lunes la desaparición del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), al asegurar que en administraciones anteriores fue utilizado para desviar recursos públicos y favorecer a allegados políticos.

“El Fonden tenía protocolos muy burocráticos, hubo mucha corrupción asociada a sus recursos durante varios sexenios, se aprovechaban de la tragedia para beneficiar a sus amigos”, declaró.

Sheinbaum explicó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió eliminar el fideicomiso y sustituirlo por una partida presupuestal directa, lo que permite agilizar la atención de emergencias y evitar intermediarios.

“El presidente López Obrador decidió establecer un protocolo sin fideicomiso, pero con una partida presupuestal para emergencias”, reiteró la mandataria.

Según detalló, el gobierno federal dispone este año de $19 mil millones de pesos para atender desastres naturales. De ese monto, $3 mil millones ya fueron destinados a los estados de Guerrero y Oaxaca.

“Hay suficiente recurso; en esto no se va a escatimar”, aseguró.

Además, informó que la ayuda a los damnificados se llevará a cabo en dos etapas: primero mediante apoyos directos, tras los censos casa por casa realizados por la Secretaría del Bienestar; y posteriormente, con la entrega de enseres y materiales de reconstrucción una vez que se limpien las viviendas y se restablezcan las vías de comunicación.

De manera preliminar, el gobierno estima unas 100 mil viviendas afectadas en cinco estados del país.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, reconoció la solidaridad de empresas constructoras y organizaciones civiles, que han ofrecido maquinaria y donaciones, no obstante pidió que todos los apoyos se coordinen a través del número 079 para evitar duplicidades o confusión.

