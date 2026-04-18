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Pemex atiende derrame en Veracruz; descarta riesgo para población

Petróleos Mexicanos informó que atiende una nueva fuga en el pozo Concepción-134, en Minatitlán, Veracruz, mientras continúan las investigaciones por el derrame

  • 18
  • Abril
    2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que actualmente atiende una nueva fuga en el pozo Concepción-134, ubicado en el municipio de Minatitlán, Veracruz, como parte de una serie de incidentes relacionados con pérdidas de contención en instalaciones petroleras.

A través de un comunicado, la empresa detalló que se encuentra realizando labores de control, monitoreo y contención, al tiempo que mantiene vigilancia permanente en la zona para evitar una mayor afectación.

Un pozo inactivo con antecedentes de fugas

De acuerdo con la petrolera, el pozo permanece fuera de operación desde abril de 2003 debido a un abatimiento de presión, sin embargo con el paso del tiempo, sus componentes superficiales han presentado eventos de fuga asociados a procesos de corrosión.

Desde el pasado 8 de marzo, personal técnico inició inspecciones en el sitio, implementando diversas acciones correctivas como la instalación de grapas con empaques de neopreno, el monitoreo de atmósferas explosivas y la verificación de hermeticidad.

Pemex señaló que durante los periodos de observación inicial no se detectaron emanaciones, aunque posteriormente se registraron nuevos incidentes los días 11 de marzo y 1 de abril, los cuales fueron atendidos mediante el reforzamiento de los dispositivos de control en el cabezal del pozo.

Tras cada intervención, la empresa aseguró que se restablecieron las condiciones necesarias de hermeticidad. No obstante, mantiene un monitoreo constante bajo los protocolos técnicos y de seguridad establecidos.

El objetivo, indicó, es asegurar de manera definitiva el pozo y avanzar en la restauración ambiental de las zonas impactadas, minimizando cualquier posible afectación.

Asimismo, Pemex reiteró que la situación “no representa riesgo alguno para la población”, aunque continúa con labores de limpieza y seguimiento.

Comunidades exigen acciones inmediatas

En la zona de Minatitlán, habitantes de la comunidad de La Concepción han manifestado su preocupación por los efectos acumulados de estos incidentes, señalando que no se trata de un hecho aislado, sino de un problema derivado de años de abandono.

“Es una lástima que nuestras congregaciones estén así, porque no dejaron ningún beneficio, al contrario, todavía nos siguen afectando”, expresó un residente.

Los pobladores han solicitado la intervención de autoridades como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), además de exigir el sellado definitivo de los pozos y la limpieza integral del área.


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