Respaldan home office y suspensión de clases por Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las recomendaciones buscan prevenir complicaciones viales, especialmente ante los pronósticos de lluvia

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Ante la expectativa de una alta afluencia de aficionados y el riesgo de congestionamientos por las lluvias pronosticadas, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la aplicación de medidas especiales para reducir el tráfico y facilitar la movilidad durante los días de partido del Mundial 2026.

Dicha estrategia contempla trabajo remoto para actividades administrativas, suspensión de clases y horarios flexibles tanto en la Ciudad de México como en la zona metropolitana de Guadalajara.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que las acciones tienen un carácter preventivo y buscan evitar complicaciones en las vialidades cercanas a los estadios y principales corredores de movilidad.

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Detalló que las recomendaciones entraron en vigor en la capital del país debido al partido entre Uzbekistán y Colombia, programado para las 20:00 horas.

Señaló que el objetivo es disminuir la cantidad de vehículos en circulación durante la tarde y noche, especialmente si las condiciones climatológicas complican aún más el tránsito.

“Para evitar que haya mucho congestionamiento para llegar al estadio y que haya problemas alrededor de la zona, se orienta a que hoy a las tres de la tarde se pueda dar el día libre para que pueda haber mejor movilidad en toda la ciudad”, afirmó.

Precisó que la medida aplica principalmente para labores administrativas y actividades de oficina que puedan desarrollarse a distancia.

“Aunque no sea partido de la selección, pero es partido aquí en la Ciudad de México, pues se pueda dar el día libre a las tres de la tarde para que pueda haber mejor movilidad en toda la ciudad”, agregó.

Escuelas y oficinas ajustarán horarios

Además de los esquemas de home office, el Gobierno recomendó suspender actividades escolares para disminuir la presión sobre las vialidades.

“También las clases, las labores administrativas obviamente de oficina y las clases que hoy a las tres puedan suspenderse para que no haya tráfico en la ciudad y se pueda acceder al Azteca”, señaló.

La suspensión de clases contempla al menos el turno vespertino en la Ciudad de México durante las fechas establecidas para encuentros mundialistas.

Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán aplicar modalidades de trabajo remoto o flexible, mientras que al sector privado se le recomendó facilitar el teletrabajo en aquellas actividades que lo permitan.

Guadalajara también aplicará medidas especiales

Además, Sheinbaum informó que existe coordinación con autoridades de Jalisco para replicar acciones similares durante los encuentros que se disputarán en Guadalajara.

“Hablamos con el gobernador de Jalisco, bueno habló personalmente Luisa María, también se orienta a que las labores administrativas y las clases puedan suspenderse”, comentó.

Dichas medidas alcanzarán a Zapopan y municipios conurbados, donde se espera una importante movilización de aficionados para el duelo entre México y Corea del Sur.

Por otra parte, delantó que en futuras jornadas mundialistas también se buscará facilitar que la población pueda seguir los encuentros de la Selección Mexicana sin afectar la movilidad urbana.

“Que pueda desde la tarde dar libertad para que la gente pueda ver en los fanfests o en los lugares donde se colocó las televisiones para ver el partido o cada quien lo pueda ver con su familia en la noche”, expresó.

Uno de esos días será el próximo 24 de junio, cuando México enfrente a República Checa en su último compromiso de la fase de grupos, fecha que coincide con el cumpleaños de la mandataria.

“Es el día de mi cumpleaños, el partido de la selección. Entonces a lo mejor ahí sí vamos”, comentó.

Cabe señalar que las medidas extraordinarias no aplicarán para sectores estratégicos como salud, seguridad pública, protección civil, aduanas, transporte e infraestructura crítica.

Tampoco se verán afectados los trabajadores vinculados directamente con la organización, logística y seguridad del Mundial 2026.