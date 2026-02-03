Podcast
Whats_App_Image_2026_02_03_at_7_06_47_PM_d578ef1f8b
Nuevo León

Extiende Santa Catarina descuento para pago de predial

La extension del descuente hasta el jueves 5 de febrero busca apoyar la economía familiar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales

  • 03
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el municipio de Santa Catarina anunció la extensión del descuento del 15 por ciento en el pago del impuesto predial 2026 hasta el jueves 5 de febrero

El alcalde Jesús Nava Rivera informó que el plazo para aprovechar este beneficio se ampliará, permitiendo que más familias aseguren su patrimonio con un costo reducido.

“Estamos ampliando el periodo para brindar este descuento y así ayudar directamente a la economía de las familias santacatarinenses”, destacó el edil.

La administración municipal subrayó que la recaudación es fundamental para mantener y mejorar la calidad de vida en el municipio. 

Entre los programas prioritarios que se financian con este recurso destacan Santa Bus, que es el transporte seguro y gratuito para estudiantes y ciudadanos; Programa SOL: Acciones intensivas de Seguridad, Orden y Limpieza.

Además de bacheo constante y modernización de luminarias en las colonias y  mantenimiento de plazas y parques para el sano esparcimiento.

Con estas acciones indicaron que Santa Catarina reafirma su compromiso con la modernización urbana y el bienestar social de sus habitantes.

Los ciudadanos interesados en realizar su pago pueden acudir de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 16:00 horas, a cualquiera de los siguientes puntos:

  • Casa de la Cultura: Hidalgo y Juárez, Col. La Fama.
  • Valle Poniente: Alfonso Reyes No. 700.
  • CEDECO Fama II: Tepozteca No. 503, Col. Fama II.
  • Biblioteca Municipal: Av. Perimetral Norte, Col. Mártires de Cananea.
  • Mesa de Hacienda: Miguel Alemán No. 103, Col. Enrique Rangel.
  • DIF López Mateos: Paseo Arbolado y Calle 11 Oriente.
  • Gimnasio Santa Catarina: Sector Centro.

