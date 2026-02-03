Dan alta médica a diputada de MC tras ataque en Sinaloa

Luego del ataque armado sufrido el pasado 28 de enero junto al legislador Sergio Torres en Culiacán, Sinaloa, la diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya recibió el alta médica.

Luego de mostrar una evolución favorable tras sufrir varias heridas que la llevaron a perder un ojo, la legisladora llevará su proceso de recuperación y rehabilitación sin necesidad de continuar hospitalizada, bajo seguimiento médico especializado.

Montoya fue sometida a una cirugía reconstructiva durante su hospitalización, por lo que continuará bajo revisión médica de manera periódica.

Cae presunto partícipe de agresión a diputados de MC en Sinaloa

Uno de los presuntos partícipes del ataque perpetrado en contra de dos diputados de Movimiento Ciudadano el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, fue detenido por autoridades federales.

De acuerdo con la publicación realizada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este hombre fungía como responsable del monitoreo de radios de comunicación, instalación de cámaras clandestinas y adquisición de drones para la célula criminal a la que presuntamente pertenece.

A este presunto delincuente le fueron aseguradas:

55 dosis de presunto cristal

Un arma de fuego larga

Dos cargadores

Un vehículo

Dos equipos telefónicos

Aquí te presentamos la nota completa: Cae presunto partícipe de agresión a diputados de MC en Sinaloa

Comentarios