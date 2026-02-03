Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
dan_alta_medica_diputada_mc_34bc22b922
Nacional

Dan alta médica a diputada de MC tras ataque en Sinaloa

Montoya fue sometida a una cirugía reconstructiva durante su hospitalización, por lo que continuará bajo revisión médica de manera periódica

  • 03
  • Febrero
    2026

Luego del ataque armado sufrido el pasado 28 de enero junto al legislador Sergio Torres en Culiacán, Sinaloa, la diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya recibió el alta médica.

ataque-diputados-mc-sinaloa.jpg

Luego de mostrar una evolución favorable tras sufrir varias heridas que la llevaron a perder un ojo, la legisladora llevará su proceso de recuperación y rehabilitación sin necesidad de continuar hospitalizada, bajo seguimiento médico especializado.

Montoya fue sometida a una cirugía reconstructiva durante su hospitalización, por lo que continuará bajo revisión médica de manera periódica.

Cae presunto partícipe de agresión a diputados de MC en Sinaloa

Uno de los presuntos partícipes del ataque perpetrado en contra de dos diputados de Movimiento Ciudadano el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, fue detenido por autoridades federales.

capturan-presunto-agresor-ataque-diputados-mc-sinaloa.jpg

De acuerdo con la publicación realizada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este hombre fungía como responsable del monitoreo de radios de comunicación, instalación de cámaras clandestinas y adquisición de drones para la célula criminal a la que presuntamente pertenece.

capturan-presunto-agresor-ataque-diputados-mc-sinaloa.jpg

A este presunto delincuente le fueron aseguradas:

  • 55 dosis de presunto cristal
  • Un arma de fuego larga
  • Dos cargadores
  • Un vehículo
  • Dos equipos telefónicos

Aquí te presentamos la nota completa: Cae presunto partícipe de agresión a diputados de MC en Sinaloa


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

HAV_Ce_Wl_Xk_AAK_Y4_1_3bea0f5496
Rocha y García Harfuch revisan estrategia de seguridad en Sinaloa
AP_26034836489915_d7c7a554a1
Tomateros logran su primer triunfo en la Serie del Caribe 2026
nacional_ataque_alcaldesa_guerrero_efb8d35aac
Atacan a alcaldesa de Puebla mientras viajaba a CDMX
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_visita_nuevo_leon_1d13d5291e
Visitará Sheinbaum Nuevo León el 7 y 8 de febrero
INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_04_T125112_143_d1bde6993a
Detienen en Tlaxcala a exalcalde prófugo de Cuautempan
HAV_Ce_Wl_Xk_AAK_Y4_1_3bea0f5496
Rocha y García Harfuch revisan estrategia de seguridad en Sinaloa
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
publicidad
×