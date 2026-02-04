Marina asegura 18 máquinas tragamonedas en Nayarit

La Secretaría de Marina (Semar), a través del Sector Naval de Boca de Chila, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), informó el aseguramiento de 18 máquinas tragamonedas, conocidas como “habichuelas”, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

La acción se realizó como parte de un operativo interinstitucional, durante el cual se efectuaron recorridos terrestres en distintos puntos del municipio.

De acuerdo con la Marina, durante las labores de vigilancia fueron ubicados establecimientos comerciales que operaban este tipo de máquinas sin contar con los permisos correspondientes de la Secretaría de Gobernación, por lo que se procedió a su clausura y al aseguramiento de los equipos.

Las máquinas retiradas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La dependencia federal destacó que el aseguramiento de este tipo de dispositivos contribuye a reducir actividades ilícitas, al disminuir posibles puntos relacionados con lavado de dinero, venta y consumo de sustancias ilegales, así como otros delitos.

La Semar subrayó que estas acciones forman parte de los esfuerzos coordinados entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para inhibir conductas delictivas, mantener el orden público y garantizar el bienestar de las familias en Nayarit.

Por otra parte, la Secretaría de Marina informó que, en el puerto de Acapulco, Guerrero, se realizaron operativos de vigilancia en coordinación con fuerzas federales y estatales, que derivaron en detenciones por presuntos delitos contra la salud, así como la aprehensión de personas relacionadas con violencia familiar y un caso de feminicidio.

Las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

