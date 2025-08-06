Ronald Johnson: 'trabajo México-EUA genera resultados correctos'

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la estrategia de seguridad entre ambos países está generando resultados concretos, especialmente en el combate contra el tráfico de fentanilo, armas y la migración ilegal.

Mediante su cuenta en X, subrayó que cada acción conjunta representa un avance en la protección de las comunidades fronterizas.

“Cada arma incautada es una familia más segura, y cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida”, afirmó, escribió el diplomático estadounidense.

También destacó que la estrategia binacional está respaldada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria nacional, Claudia Sheinbaum, quienes —según dijo— impulsan acciones coordinadas para frenar al crimen organizado transnacional.

La coordinación en seguridad entre 🇺🇸 y 🇲🇽 da resultados conjuntos: frenamos el flujo de fentanilo hacia el norte, de armas hacia el sur y la migración ilegal. Cada arma incautada significa una familia más segura. Cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida. @POTUS… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 6, 2025

Por último, el embajador reiteró que el enfoque actual de cooperación va más allá de la retórica y se traduce en acciones operativas para contener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, el ingreso de armas a México y el tráfico de personas en ambos sentidos.

