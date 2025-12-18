Nuevo León es referente nacional en seguridad: Miguel Flores

El Secretario General de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores, ha declarado que la entidad se ha consolidado como un referente nacional en materia de seguridad.

En un balance de fin de año, destacó que Nuevo León presenta los mejores indicadores de seguridad en los últimos 15 años, gracias al esfuerzo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno y el compromiso de la Fuerza Civil.

“Estamos por concluir el año con los mejores resultados en materia de seguridad. Esto es resultado de la coordinación permanente y del trabajo valiente de nuestras y nuestros elementos de Fuerza Civil, quienes en este 2025 han sido reconocidos como la mejor policía de México”.

Flores Serna enfatizó que, en 2025, la Fuerza Civil ha sido reconocida como la mejor policía de México. Además, se ha mantenido una constante colaboración con la Guardia Nacional, el Ejército y las policías municipales para garantizar la seguridad del Estado.

“Además, se ha mantenido constante coordinación con elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y policías municipales para proteger nuestro estado por todos los frentes”, expresó.

Junto al gobernador Samuel García, la administración estatal se compromete a seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad, asegurando que no se bajará la guardia.

“Estamos dando resultados y no nos vamos a detener. Seguiremos trabajando día y noche para que las familias de Nuevo León estén y se sientan más seguras”, afirmó.

