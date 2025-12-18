Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
image_1ee2b6e883
Nuevo León

Nuevo León es referente nacional en seguridad: Miguel Flores

Junto al gobernador Samuel García, la administración estatal se compromete a seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad

  • 18
  • Diciembre
    2025

El Secretario General de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores, ha declarado que la entidad se ha consolidado como un referente nacional en materia de seguridad. 

En un balance de fin de año, destacó que Nuevo León presenta los mejores indicadores de seguridad en los últimos 15 años, gracias al esfuerzo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno y el compromiso de la Fuerza Civil.

“Estamos por concluir el año con los mejores resultados en materia de seguridad. Esto es resultado de la coordinación permanente y del trabajo valiente de nuestras y nuestros elementos de Fuerza Civil, quienes en este 2025 han sido reconocidos como la mejor policía de México”.

Miguel Flores.jpg

Flores Serna enfatizó que, en 2025, la Fuerza Civil ha sido reconocida como la mejor policía de México. Además, se ha mantenido una constante colaboración con la Guardia Nacional, el Ejército y las policías municipales para garantizar la seguridad del Estado.

“Además, se ha mantenido constante coordinación con elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y policías municipales para proteger nuestro estado por todos los frentes”, expresó.

Junto al gobernador Samuel García, la administración estatal se compromete a seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad, asegurando que no se bajará la guardia.

“Estamos dando resultados y no nos vamos a detener. Seguiremos trabajando día y noche para que las familias de Nuevo León estén y se sientan más seguras”, afirmó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T131836_865_e9e0e4cbc4
Decomisan 20 toneladas de pirotécnica y guardan silencio
Cae_Delta_1_por_homicidio_y_trasiego_de_drogas_en_EUA_c2402ea76c
Recapturan 'Delta 1' por homicidio y trasiego de drogas en EUA
EH_CONTEXTO_13_67f1987dae
Se mantiene saldo positivo tras explosiones en Doctor Coss
publicidad

Últimas Noticias

comida_40_desperdicio_832240e65a
Se dispara 40% el desperdicio de alimentos en Navidad en México
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T131836_865_e9e0e4cbc4
Decomisan 20 toneladas de pirotécnica y guardan silencio
eua_canada_fe6fb80ddc
Iniciarán conversaciones EUA y Canadá por el T-MEC en 2026
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
nl_ruta_611_lozano_44aeb96c2e
Señalan a Miguel y a Patricio Lozano por ‘negligencia asesina’ 
publicidad
×