Petróleo brent cierra en US$114 tras alcanzar récords históricos

El petróleo brent cerró este jueves con una caída del 3.41%, después de que situara cifras no vistas desde hace cuatro años.

Durante las primeras horas de la jornada, el mercado alcanzó hasta los $126.41 dólares, disparándose hasta niveles que no se veían desde 2022, tras el estallido de la invasión rusa de Ucrania.

El brent rompió así hoy una racha de ocho sesiones consecutivas al alza, ante el bloqueo del estrecho de Ormuz que provocó el estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

En este mes, el precio del barril se ha abaratado un 3.67%, desde los $118.35 dólares con los que cerró marzo.

El petróleo de Texas rompe racha y cotiza hasta los $105 dólares

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cotizó con una bajada del 1.69% con $105.077 dólares por barril, quebrando la racha del alza registrada este miércoles.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, para entrega en junio restaron $1.81 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El miércoles el crudo aumentó casi un 7 % por el prolongado cierre del estrecho, pese al alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán.

Medios informaron que el presidente Donald Trump, recibirá un informe sobre nuevos planes militares respecto a Irán, destinados a desbloquear las conversaciones de paz.

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