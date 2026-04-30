Pide FGR a EUA 'pruebas contundentes' para actuar contra Rocha

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este jueves sobre las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, en un caso que ha escalado a nivel internacional.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal leyó un comunicado oficial en el que detalló el procedimiento seguido por el gobierno mexicano tras recibir solicitudes de extradición.

“El 28 de abril por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición”, indicó.

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Proceso legal en manos de la Fiscalía

De acuerdo con Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores turnó la información a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme a la legislación nacional.

La Fiscalía, explicó, deberá determinar si existen elementos suficientes para proceder.

“Es obligación de la fiscalía analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer si existen los elementos probatorios necesarios”, señaló.

Además, confirmó que la institución iniciará una investigación paralela para verificar la solidez de las acusaciones.

Ante este escenario, la jefa del Ejecutivo fue enfática al señalar que México actuará conforme a su marco jurídico y sin aceptar presiones externas.

“México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación”, afirmó.

Subrayó que cualquier acción dependerá de la existencia de pruebas contundentes.

“Si la Fiscalía recibe pruebas irrefutables deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, sostuvo.

Advertencia sobre posibles motivaciones políticas

También advirtió que, en caso de no existir evidencia sólida, las acusaciones podrían tener un trasfondo político.

“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, declaró.

En ese sentido, reiteró la postura de su gobierno de no proteger a ninguna persona que haya cometido un delito, pero también de garantizar el debido proceso.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, puntualizó.

Acusaciones desde Estados Unidos

El caso se originó tras el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que hizo públicos cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, incluyendo a Rocha Moya, un senador y el alcalde de Culiacán.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los señalados estarían vinculados con actividades de narcotráfico, tráfico de armas y protección a organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses sostienen que funcionarios habrían facilitado el trasiego de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio norteamericano, además de presuntamente recibir sobornos y colaborar con grupos delictivos.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República continuará con el análisis de la documentación enviada por Estados Unidos, así como con las investigaciones necesarias para determinar si existen elementos que sustenten una acción legal en territorio mexicano.

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