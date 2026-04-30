Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Wall_Street_rojo_fc97a928c1
Finanzas

Wall Street sube por resultados empresariales y caída de petróleo

El mercado reaccionó positivamente a la caída del petróleo: el intermedio de Texas cerró la jornada al cotizar $105.07 dólares por barril

  • 30
  • Abril
    2026

Wall Street cerró en verde este jueves después de brindar buenos resultados empresariales y la bajada del precio del petróleo.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 1.62% hasta 49,652 unidades
  • S&P 500: sube 102% hasta 7,209 unidades
  • Nasdaq: sube 0.89% hasta 24,892 unidades

El mercado reaccionó positivamente a la caída del petróleo: el intermedio de Texas cerró la jornada al cotizar $105.07 dólares por barril, rompiendo con toda tendencia alcista.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

En el plano corporativo, Caterpillar subió 9.88% tras publicar buenos resultados trimestrales, mientras que Eli Lilly avanzó un 9.76% impulsada por sus cuentas y la fuerte demanda de sus fármacos Zepbound y Mounjaro.

Alphabet, matriz de Google, ganó 9.97% tras reportar el miércoles luego del cierre de la bolsa unas ganancias de 62.578 millones de dólares en el primer trimestre, 81% más interanual.

En el plano macroeconómico, el Departamento de Comercio informó de que el Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos creció a un ritmo anualizado del 2 % en el primer trimestre, por encima del 0.5% del trimestre anterior, aunque por debajo del 2.2%.

Petróleo brent cierra en US$114 tras alcanzar récords históricos

El petróleo brent cerró este jueves con una caída del 3.41%, después de que situara cifras no vistas desde hace cuatro años.

Durante las primeras horas de la jornada, el mercado alcanzó hasta los $126.41 dólares, disparándose hasta niveles que no se veían desde 2022, tras el estallido de la invasión rusa de Ucrania.

Aquí te presentamos la nota completa: Petróleo brent cierra en US$114 tras alcanzar récords históricos

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Wall_Street_rojo_b22daeddd9
Wall Street abre en verde tras resultados positivos empresariales
wall_street_rojo_6f0f7d6526
Wall Street abre en rojo atento a reunión de Reserva Federal
EH_UNA_FOTO_82_605bcf97ad
Wall Street cierra en rojo por cifras de OpenAI y dudas sobre IA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_01_at_12_45_45_PM_a1d55193e8
Desmienten salida de titular de Educación en Tamaulipas
manifestacion_muerte_camila_5c68ef79d2
Exigen justicia tras ataque armado que le costó la vida a joven
trump_ormuz_bloqueo_047dec5812
Trump defiende bloqueo en Ormuz y rechaza oferta de Irán
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×