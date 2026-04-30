Wall Street sube por resultados empresariales y caída de petróleo

Wall Street cerró en verde este jueves después de brindar buenos resultados empresariales y la bajada del precio del petróleo.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 1.62% hasta 49,652 unidades

: sube 1.62% hasta 49,652 unidades S&P 500 : sube 102% hasta 7,209 unidades

: sube 102% hasta 7,209 unidades Nasdaq: sube 0.89% hasta 24,892 unidades

El mercado reaccionó positivamente a la caída del petróleo: el intermedio de Texas cerró la jornada al cotizar $105.07 dólares por barril, rompiendo con toda tendencia alcista.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

En el plano corporativo, Caterpillar subió 9.88% tras publicar buenos resultados trimestrales, mientras que Eli Lilly avanzó un 9.76% impulsada por sus cuentas y la fuerte demanda de sus fármacos Zepbound y Mounjaro.

Alphabet, matriz de Google, ganó 9.97% tras reportar el miércoles luego del cierre de la bolsa unas ganancias de 62.578 millones de dólares en el primer trimestre, 81% más interanual.

En el plano macroeconómico, el Departamento de Comercio informó de que el Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos creció a un ritmo anualizado del 2 % en el primer trimestre, por encima del 0.5% del trimestre anterior, aunque por debajo del 2.2%.

Petróleo brent cierra en US$114 tras alcanzar récords históricos

El petróleo brent cerró este jueves con una caída del 3.41%, después de que situara cifras no vistas desde hace cuatro años.

Durante las primeras horas de la jornada, el mercado alcanzó hasta los $126.41 dólares, disparándose hasta niveles que no se veían desde 2022, tras el estallido de la invasión rusa de Ucrania.

Aquí te presentamos la nota completa: Petróleo brent cierra en US$114 tras alcanzar récords históricos

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