Refuerzan estrategia de seguridad en 30 CBTis de Tamaulipas

La Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI), anunció el reforzamiento de la estrategia de seguridad en beneficio de 54 mil alumnos de 31 planteles que existen en Tamaulipas, lo anterior después de los hechos de violencia registrados en la zona fronteriza y en donde los estudiantes de las escuelas de Reynosa, Miguel Alemán y Díaz Ordaz, tuvieron que continuar con sus clases, pero en línea para garantizar su seguridad, explicó Olegario Muñíz Cura.

El Coordinador de la DGETI Tamaulipas, que se trató de una medida de prevención, porque primero está la integridad de la comunidad educativa, personal docente y administrativo.

“Eso fue una medida más que nada de prevención porque padres de familia pues estaban muy inquietos entonces lo que hicimos fue precisamente parte de las estrategias, ya lo tenemos también nosotros como parte de un protocolo de seguridad, llámese por esa situación o una contingencia inmediatamente se activa el protocolo”, señaló.

Dijo que, durante la jornada del lunes 23 de febrero, un total de 14 planteles educativos, se vieron en la necesidad de trabajar en la modalidad de clases en línea Debido a los hechos violentos, registrados en cinco municipios de la zona fronteriza del Estado, principalmente los municipios donde se registró mayor movimiento de bloqueos e incendios de unidades pesadas, que fueron Reynosa, Miguel Alemán y Díaz Ordaz, el resto de las escuelas han trabajado de forma presencial, sin contratiempos.

“Fue en línea, de hecho, no asistieron por las cuestiones de seguridad que pudieran existir, pero fueron en 13 planteles que fueron donde se observaba que había un mayor riesgo”, concluyó.

Comentarios