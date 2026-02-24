Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
DGETI_30e38d1648
Tamaulipas

Refuerzan estrategia de seguridad en 30 CBTis de Tamaulipas

Catorce planteles migraron a clases en línea en Reynosa, Miguel Alemán y Díaz Ordaz como medida preventiva para proteger a 54,000 alumnos

  • 24
  • Febrero
    2026

La Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI), anunció el reforzamiento de la estrategia de seguridad en beneficio de 54 mil alumnos de 31 planteles que existen en Tamaulipas, lo anterior después de los hechos de violencia registrados en la zona fronteriza y en donde los estudiantes de las escuelas de Reynosa, Miguel Alemán y Díaz Ordaz, tuvieron que continuar con sus clases, pero en línea para garantizar su seguridad, explicó Olegario Muñíz Cura. 

El Coordinador de la DGETI Tamaulipas, que se trató de una medida de prevención, porque primero está la integridad de la comunidad educativa, personal docente y administrativo. 

“Eso fue una medida más que nada de prevención porque padres de familia pues estaban muy inquietos entonces lo que hicimos fue precisamente parte de las estrategias, ya lo tenemos también nosotros como parte de un protocolo de seguridad, llámese por esa situación o una contingencia inmediatamente se activa el protocolo”, señaló. 

Dijo que, durante la jornada del lunes 23 de febrero, un total de 14 planteles educativos, se vieron en la necesidad de trabajar en la modalidad de clases en línea Debido a los hechos violentos, registrados en cinco municipios de la zona fronteriza del Estado, principalmente los municipios donde se registró mayor movimiento de bloqueos e incendios de unidades pesadas, que fueron Reynosa, Miguel Alemán y Díaz Ordaz, el resto de las escuelas han trabajado de forma presencial, sin contratiempos. 

“Fue en línea, de hecho, no asistieron por las cuestiones de seguridad que pudieran existir, pero fueron en 13 planteles que fueron donde se observaba que había un mayor riesgo”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ESPAR_0f81a4f12d
Ciudad Victoria tendrá representación deportiva en Puebla
IMG_0063_af072639c2
Manolo Jiménez afirma que en su gobierno no hay delincuencia
Whats_App_Image_2026_02_25_at_7_03_25_PM_bff9742dee
Fortalece IMSS NL capacidad quirúrgica con 8 nuevos quirófanos
publicidad

Últimas Noticias

IMG_0056_05fdf27477
Ramos Arizpe proyecta ruta para conectar ejidos con la ciudad
ESPAR_0f81a4f12d
Ciudad Victoria tendrá representación deportiva en Puebla
Whats_App_Image_2026_02_25_at_9_13_17_PM_ad0df61224
India e Israel refuerzan su cooperación militar y comercial
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×