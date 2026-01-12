SCJN avala extinción de más de 100 fideicomisos instados por AMLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el decreto en el que se extinguen un total de 109 fideicomisos y fondos monetarios, ante la propuesta de Andrés Manuel López Obrador por eliminarlos en 2020.

Tras analizar los proyectos propuestos por el ministro Arístides Guerrero García, el Pleno reconoció la validez del decreto al reconocer que los instrumentos son mecanismos necesarios para canalizar los recursos de manera efectiva, sin invadir las competencias estatales.

Los entonces gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas; lograron impugnar este decreto.

"Las demandas plantearon argumentos genéricos sobre lo que consideraron bondades de los fondos y fideicomisos, pero no pusieron en evidencia la afectación a alguna atribución reconocida en la Constitución", señaló el ministro.

Aunque el Pleno no se pronunció sobre la constitucionalidad de cada fideicomiso, concluyó en que se modificó la colaboración con las administraciones estatales.

Se estima que la suma total de fondos superaba los 68,000 millones de pesos.

