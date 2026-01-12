Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
SCJN_avala_extinsion_fideicomisos_096c01d439
Nacional

SCJN avala extinción de más de 100 fideicomisos instados por AMLO

Aunque no se pronunciaron sobre la constitucionalidad de cada fideicomiso, se modificó la colaboración con las administraciones estatales tras su rechazo

  • 12
  • Enero
    2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el decreto en el que se extinguen un total de 109 fideicomisos y fondos monetarios, ante la propuesta de Andrés Manuel López Obrador por eliminarlos en 2020.

Tras analizar los proyectos propuestos por el ministro Arístides Guerrero García, el Pleno reconoció la validez del decreto al reconocer que los instrumentos son mecanismos necesarios para canalizar los recursos de manera efectiva, sin invadir las competencias estatales.

Los entonces gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas; lograron impugnar este decreto.

"Las demandas plantearon argumentos genéricos sobre lo que consideraron bondades de los fondos y fideicomisos, pero no pusieron en evidencia la afectación a alguna atribución reconocida en la Constitución", señaló el ministro.

Aunque el Pleno no se pronunció sobre la constitucionalidad de cada fideicomiso, concluyó en que se modificó la colaboración con las administraciones estatales.

Se estima que la suma total de fondos superaba los 68,000 millones de pesos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_26_T132223_491_881d48d281
SCJN prohibe doble pensión a trabajadores del IMSS
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
ministros_e560537aec
Revelan foto oficial de los nuevos ministros de la Suprema Corte
publicidad

Últimas Noticias

trump_iran_dialogo_c7dbe297b9
Trump rompe diálogo con Irán y respalda protestas
Cae_familia_por_robos_notaria_Monterrey_0a6a7485cb
Caen miembros de una familia por robo a notarías de Monterrey
centro_de_alta_especialidad_salud_bbab132530
Construye Salud Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×