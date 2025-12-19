Podcast
Nacional

Se intoxican 40 niños en guardería infantil de Sinaloa

Decenas de niños pertenecientes presentaron síntomas como vómito, fiebre y diarrea. Se confirmó que al menos siete fueron hospitalizados

  19
  Diciembre
    2025

Autoridades investigan la intoxicación de 40 niños que pertenecen a la guardería "Mi Casita" del municipio de Guasave, Sinaloa.

Esto sucedió cuando decenas de niños presentaron síntomas como vómito, fiebre y diarrea. Aparentemente esto ocurrió luego de consumir alimentos en mal estado.

Aunque todos los niños se encuentran fuera de peligro, se confirmó que al menos siete fueron hospitalizados.

Personal de Protección Civil afirmó que se tiene la hipótesis de que se trate de una infección bacteriana, por lo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios será la encargada de realizar las pruebas pertienentes.

En tanto, la estancia infantil será sometida a revisiones técnicas y de higiene, mientras se emite una alerta a todas las guarderías de la región con el fin de extremar precauciones.

 


