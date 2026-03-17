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Se reunirá Sheinbaum con presidente de Alemania en Quintana Roo

Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión con el presidente alemán en Cancún para abordar temas comerciales, culturales y de inversión

  • 17
  • Marzo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sostendrá un encuentro con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en Cancún, Quintana Roo, el próximo 19 de marzo, donde abordarán temas de cooperación económica, cultural y de inversión.

El encuentro se realizará en el marco de la visita del mandatario alemán al país y coincidirá con la agenda económica que se desarrolla en esa entidad.

“Finalmente va a ser en Cancún, en la tarde es la Convención Bancaria… nos daba mejor tiempo y acordaron que era posible hacerlo en Cancún”, explicó la mandataria durante su conferencia matutina.

Relación comercial y actualización con Europa

Sheinbaum adelantó que uno de los ejes centrales del diálogo será la actualización del tratado comercial entre México y Europa, así como nuevas oportunidades de inversión.

“Los temas que normalmente vemos… relación de amistad, cultural y comercial… ahora se actualiza el tratado con Europa… interesados en invertir en México”, detalló.

Subrayó que recientemente empresarios europeos, incluidos representantes de países nórdicos, han mostrado interés en ampliar su presencia en el país.

Cultura, educación e inversión en la agenda

Además del comercio, el encuentro incluirá temas culturales y educativos, considerados clave para fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones.

“Lo mismo será con el presidente de Alemania: temas culturales, educativos, de comercio y de inversión”, agregó.

La reunión también busca consolidar la cooperación en sectores estratégicos y mantener el diálogo político entre ambos gobiernos.

Sheinbaum analiza asistir al APEC 2026

En otro tema, la presidenta confirmó que evalúa asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2026 (APEC), que se celebrará en Shenzhen, China, los días 18 y 19 de noviembre.

“También estamos invitados a la APEC… es el mismo mes en China, es una posibilidad… vamos a ver las fechas”, señaló.

Cabe destacar que México será sede de la cumbre en 2028, tras un acuerdo entre las 21 economías que integran este foro, el cual concentra más del 60% del PIB mundial y cerca de la mitad del comercio global.

 

 


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