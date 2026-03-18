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Internacional

Irán urge a alejarse de refinerías por posibles ataques

De acuerdo con las autoridades, son aquellos ciudadanos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar que se alejen de las instalaciones

  • 18
  • Marzo
    2026

Fuerzas Armadas de Irán solicitaron a los ciudadanos de al menos tres países a que se mantuvieran alejados de las refinerías petróleras ante los posibles nuevos ataques en dichas instalaciones.

De acuerdo con las autoridades, son aquellos ciudadanos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar que se alejen de las siguientes instalaciones:

  • Refinería de Samref – Arabia Saudita
  • Campo de gas Al Hosn – Emiratos Árabes Unidos
  • Complejo petroquímico Jubail – Arabia Saudita
  • Complejo petroquímico Mesaieed y empresa Mesaieed Holding (afiliada a Chevron) – Catar
  • Refinería Ras Laffan (fases 1 y 2) – Qatar

El aviso concluye con un mensaje dirigido a los Gobiernos de estos países.

"Anteriormente, se advirtió de forma clara y reiterada a sus gobernantes sobre el peligro de emprender este camino y poner en riesgo el destino de sus naciones", indica.

Irán ataca refinería en Qatar y a depósito de combustible en Riad

Irán lanzó ataques este miércoles a Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que han provocado un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural, así como en un depósito de combustible para aviones en Riad.

El Gobierno de Qatar informó de que la defensa civil atiende un incendio que provocó "graves daños" en QatarEnergy. Esta última confirmó el ataque al asegurar que los equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato para contener las llamas".

Aquí te presentamos la nota completa: Irán ataca refinería en Qatar y a depósito de combustible en Riad

 


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