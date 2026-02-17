Podcast
Nacional

Rechaza Sheinbaum unirse a la Junta de Paz de Trump

Claudia Sheinbaum confirmó que México participará solo como observador en la Junta de Paz al considerar que el encuentro no contempla a Israel y Palestina

La presidenta de Claudia Sheinbaum confirmó que México no se integrará formalmente a la Junta de Paz convocada por Estados Unidos y enviará únicamente a su representante ante Naciones Unidas en calidad de observador.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la decisión responde a la postura histórica del país de privilegiar procesos incluyentes y con apego al derecho internacional.

“Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores, y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas”, declaró.

México asistirá sin integrarse formalmente

Sheinbaum dejó claro que México no formará parte activa del organismo impulsado por el presidente Donald Trump, cuyo objetivo es supervisar un plan internacional orientado a resolver conflictos globales, en particular la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás.

Subrayó que la participación como observador permite mantener presencia diplomática sin comprometer los principios de la política exterior mexicana.

“Es importante que nuestro país esté presente, pero también que se mantenga firme en sus principios”, sostuvo.

México exige inclusión de Palestina en cualquier diálogo

Uno de los principales motivos del rechazo fue la ausencia de una representación equilibrada en el encuentro, especialmente del Estado de Palestina, reconocido oficialmente por México.

“Cuando se trata de la paz en Medio Oriente, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estado, es importante la participación de ambos estados, de Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro”, enfatizó.

Ademá, reiteró que México respalda soluciones pacíficas y negociadas, pero insistió en que estas deben incluir a todas las partes involucradas.

Estados Unidos reunió a más de 30 países

De acuerdo con la Casa Blanca, al menos 35 países han aceptado integrarse a la Junta de Paz, incluidos gobiernos de Medio Oriente, Asia, Europa y América Latina.

Entre los países latinoamericanos que ya confirmaron su participación figuran Argentina, El Salvador y Paraguay.


