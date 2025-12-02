Cerrar X
Nacional

Senado reduce lista a 10 aspirantes para dirigir FGR

El Senado recortó de 43 a 10 la lista de aspirantes a la Fiscalía General de la República, la cual deberán aprobarla y enviarla a Sheinbaum

  • 02
  • Diciembre
    2025

La Junta de Coordinación Política del Senado redujo de 43 a solo 10 los perfiles que siguen en la contienda para encabezar la Fiscalía General de la República, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero la semana pasada.

Entre los finalistas figura Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la institución.

Diez nombres avanzan en el proceso

La nueva lista, integrada por cinco mujeres y cinco hombres, quedó conformada por:

  • Luz María Zarza Delgado
  • Maribel Bojorges Beltrán
  • Sandra Luz González Mogollón
  • Ernestina Godoy Ramos
  • Mirna Lucía Grande Hernández
  • Luis Manuel Pérez de Acha
  • Alfredo Barrera Flores
  • Hamlet García Almaguer
  • David Borja Padilla
  • Miguel Nava Alvarado

El pleno del Senado deberá votar la lista por mayoría calificada en las próximas horas. Una vez avalada, será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum.

senado-fgr.jpeg

Sheinbaum elegirá terna para definir al nuevo fiscal

La mandataria tendrá la tarea de seleccionar una terna y devolverla a la Cámara Alta, que finalmente elegirá a quien dirigirá la FGR durante los próximos nueve años.

Mientras tanto, Godoy Ramos continúa al frente del despacho luego de la salida anticipada de Gertz Manero, quien dejó el cargo el pasado 27 de noviembre, pese a que su periodo concluía en 2028.

Gertz deja la Fiscalía para asumir cargo diplomático

Cabe recordar que el exfiscal renunció argumentando que ocupará un puesto como representante de México en un “país amigo”.

Aunque no se ha revelado el destino, Sheinbaum confirmó que ella misma le ofreció la posición y que aún falta completar los procesos formales.


