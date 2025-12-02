Senado reduce lista a 10 aspirantes para dirigir FGR

La Junta de Coordinación Política del Senado redujo de 43 a solo 10 los perfiles que siguen en la contienda para encabezar la Fiscalía General de la República, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero la semana pasada.

Entre los finalistas figura Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la institución.

Diez nombres avanzan en el proceso

La nueva lista, integrada por cinco mujeres y cinco hombres, quedó conformada por:

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollón

Ernestina Godoy Ramos

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Alfredo Barrera Flores

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla

Miguel Nava Alvarado

El pleno del Senado deberá votar la lista por mayoría calificada en las próximas horas. Una vez avalada, será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum elegirá terna para definir al nuevo fiscal

La mandataria tendrá la tarea de seleccionar una terna y devolverla a la Cámara Alta, que finalmente elegirá a quien dirigirá la FGR durante los próximos nueve años.

Mientras tanto, Godoy Ramos continúa al frente del despacho luego de la salida anticipada de Gertz Manero, quien dejó el cargo el pasado 27 de noviembre, pese a que su periodo concluía en 2028.

Gertz deja la Fiscalía para asumir cargo diplomático

Cabe recordar que el exfiscal renunció argumentando que ocupará un puesto como representante de México en un “país amigo”.

Aunque no se ha revelado el destino, Sheinbaum confirmó que ella misma le ofreció la posición y que aún falta completar los procesos formales.

