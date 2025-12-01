Afirma Presidencia que ciclo de Gertz terminó 'de común acuerdo'

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) al señalar que se trató de un ciclo concluido y de una decisión tomada en consenso.

Además, confirmó que el exfiscal aceptó ser propuesto para ocupar una Embajada, lo que marcará una nueva etapa para él y para la institución.

“Se cumplió un periodo e inicia otro”

Sheinbaum explicó que la transición se definió de manera conjunta con Gertz Manero y afirmó que mantiene un “reconocimiento” a su labor al frente de la FGR.

“Yo pienso que se cumplió un periodo e inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Mis respetos y mi reconocimiento al Fiscal Alejandro Gertz Manero”, sostuvo.

Sobre si el exfiscal mostró resistencia a dejar el cargo, la mandataria lo negó.

“No, pues él acepta irse a una Embajada e inicia una nueva etapa, que tiene que concluir con el procedimiento del Senado”, dijo.

Por otra parte, evitó entrar en detalles sobre las razones que motivaron la salida, pese a las preguntas respecto a casos polémicos durante su gestión, como el proceso contra Alejandra Cuevas y Laura Morán, o las filtraciones sobre el caso Lozoya.

“Lo importante es el reconocimiento a su trabajo, se cierra un ciclo y se abre uno nuevo”, respondió ante los cuestionamientos.

Sobre si existió alguna causa grave que sustentara su remoción, insistió en que el cambio se dio por acuerdo y en un ambiente de respeto.

Además, adelantó que la prioridad ahora será fortalecer la coordinación entre el Gobierno federal y la Fiscalía, manteniendo la autonomía constitucional de la institución.

“Buscamos que haya más coordinación para la seguridad, la paz y la disminución de la impunidad”, afirmó.

Recordó que, aunque la FGR es un organismo autónomo, la colaboración es indispensable para garantizar mejores resultados en procuración de justicia.

Citó como ejemplo su etapa en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, donde existía una estrecha relación entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía capitalina y el Tribunal Superior de Justicia.

Proceso para nuevo fiscal queda en manos del Senado

Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo federal subrayó que será el Senado quien defina a la persona que encabezará la Fiscalía, bajo el marco constitucional vigente, echazó pronunciarse sobre posibles perfiles o sobre si debería ser alguien ajeno al gabinete.

“Lo importante son los resultados. Estamos en momentos de transformación y todo tiene su proceso”, expresó.

Por último, aseguró que su gobierno reconoce los resultados de Gertz Manero y reiteró que “se inicia una nueva etapa” para la FGR. También señaló que su gabinete está en evaluación permanente, aunque por ahora no contempla cambios inmediatos.

“Todos estamos al escrutinio de la gente. Por ahora no tengo pensado ningún cambio, pero eso no quiere decir que algún día no se pueda dar”, concluyó.

