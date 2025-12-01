Contienden 43 funcionarios por Fiscalía General de la República

Alrededor de 43 funcionarios se registraron como aspirantes a dirigir la Fiscalía General de la República, mientras la convocatoria estuvo abierta durante la mañana de este lunes en el Senado.

Luego de que Alejandro Gertz Manero anunció su separación de la titularidad de la Fiscalía General de la República y nombrar a Ernestina Godoy como encargada del despacho de dicha dependencia.

De esa lista, la Junta de Coordinación Política del Senado deberá seleccionar a una decena de contendientes para enviar su propuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que se continúe con el proceso.

¿Quienes son algunos de los candidatos por FGR?

Entre los nombres que se destaca en esta lista son los siguientes:

Ernestina Godoy Ramos

Hamlet García Almaguer

Jorge Nader Kuri

Ricardo Peralta Saucedo

Gerardo Márquez Guevara

Se destaca que la mayoría pertenecen a la Ciudad de México. Sin embargo, existen contendientes de entidades como Tabasco, Querétaro, Coahuila, Guanajuato y Puebla.

