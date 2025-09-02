Sheinbaum acuerda con gobernadores reforzar seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con las y los gobernadores del país en el marco de su Primer Informe de Gobierno.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió una fotografía en la que aparece acompañada de todos ellos y destacó que se acordó fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para mantener la tendencia a la baja en los delitos a nivel nacional.

“Agradezco su apoyo y asistencia al Primer Informe de Gobierno y al Consejo Nacional de Seguridad Pública”, expresó Sheinbaum en su mensaje.

Con las y los gobernadores, acordamos fortalecer la coordinación para mantener la disminución de delitos en el país. Agradezco su apoyo y asistencia al Primer Informe de Gobierno y al Consejo Nacional de Seguridad Pública. pic.twitter.com/5o36qDczNw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 2, 2025

Este martes, durante la 51 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los gobernadores de 30 estados y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aprobaron homologar la estrategia nacional de seguridad en sus leyes locales. La única ausencia fue la de la mandataria de Chihuahua, Maru Campos.

Sheinbaum llamó a los mandatarios estatales a asumir mayor corresponsabilidad en las indagatorias sobre desapariciones y a preparar la implementación de la futura Ley General contra la Extorsión, que se prevé aprobar en el Congreso de la Unión en los próximos días.

La presidenta recordó que la estrategia nacional de seguridad se basa en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y mejora de los mecanismos de colaboración y combate a la impunidad.

“Los acuerdos que se toman hoy tienen que ver con aterrizar la estrategia nacional en cada estado”, señaló Sheinbaum, al destacar que cada entidad deberá reforzar sus policías locales, mejorar la investigación y coordinarse con el gobierno federal, fiscalías y tribunales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó que el 96 % de los delitos en México pertenecen al fuero común, por lo que el futuro de la seguridad depende del fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que la CURP biométrica será utilizada como herramienta en la búsqueda de personas desaparecidas y pidió a los estados mantener actualizada la información de sus registros civiles.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, exhortó a suscribir un acuerdo de apoyo a la vida comunitaria en todos los municipios, con el objetivo de que la coordinación lograda se traduzca en beneficios directos para las familias mexicanas.

Los acuerdos fueron aprobados por unanimidad, con 37 votos a favor, por los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

