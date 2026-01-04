Podcast
Nacional

Sheinbaum afirma que Pemex recuperó su capacidad de refinación

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Pemex produce más de un millón de barriles diarios y avanza en la soberanía energética con ocho refinerías operando

  • 04
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) recuperó su capacidad de refinación, lo que ha permitido a México avanzar de manera firme en la soberanía energética.

Señaló que las ocho refinerías del país producen en conjunto más de un millón de barriles diarios.

Durante una visita a la refinería Miguel Hidalgo, en Atitalaquia, Hidalgo, la mandataria destacó que este fortalecimiento es resultado de una estrategia orientada a recuperar la capacidad productiva del Estado en el sector energético.

“Así que es un muy buen día para iniciar el 2026 recuperando, reconociendo al general Lázaro Cárdenas y su visión, reconociendo la importancia de la soberanía nacional y la soberanía energética y sobre todo reconociendo a Petróleos Mexicanos, la recuperación de esta gran empresa y sobre todo reconociendo a las y los trabajadores de petróleos mexicanos”, señaló.

Pemex y CFE como empresas del Estado

Sheinbaum subrayó la reforma al Artículo 28 constitucional, que otorga a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el carácter de empresas públicas del Estado, dejando de ser consideradas monopolios por la ley.

“No deben ser considerados monopolios. Son empresas públicas y pueden producir la cantidad de energía eléctrica o de petróleo o de petrolíferos o de otros productos sin necesidad de considerarse como monopolios”, afirmó.

Indicó que este cambio legal fortalece el papel estratégico de ambas empresas para el desarrollo nacional y la seguridad energética del país.

Incremento en la producción de refinación

Por su parte, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, informó que las refinerías del país producen en conjunto 1 millón 400 mil barriles diarios de petrolíferos, con un costo de refinación de 11 dólares por barril.

Detalló que la refinería de Dos Bocas alcanza una producción de 320 mil barriles diarios, mientras que la refinería de Tula produce 270 mil barriles diarios de combustibles.

Modernización de la refinería de Tula

La presidenta destacó que la rehabilitación de la refinería Miguel Hidalgo es un ejemplo de la recuperación de Pemex, luego de años en los que, dijo, se intentó debilitar a la empresa para favorecer su privatización.

Añadió que esta planta es clave para garantizar el abasto de combustibles y consolidar la soberanía energética del país.

La directora general de Grupo ICA, Guadalupe Phillips Margain, explicó que la modernización de la refinería de Tula busca aprovechar la capacidad instalada para convertirla en un sistema más eficiente y ambientalmente limpio.

Detalló que el proyecto se reactivó en 2021 con la construcción de la planta de coque, que permite reprocesar residuos, generar productos de mayor valor agregado y eliminar la producción de combustóleo.

La primera fase opera desde agosto pasado y la segunda iniciará a mediados de este año.

Relación con Estados Unidos

Durante su gira por Hidalgo, Sheinbaum reiteró que la soberanía energética es parte fundamental de la soberanía nacional y aseguró que no cambiará la relación de México con Estados Unidos.

Afirmó que la colaboración bilateral se mantiene, especialmente en materia de seguridad, aunque descartó cualquier intervención extranjera en territorio mexicano.

Además, señaló que no hay reportes de mexicanos afectados en Venezuela tras el operativo militar de Estados Unidos.


Comentarios

Etiquetas:
