Revela Alfredo Adame que padece de TDAH desde la infancia

El actor y conductor Alfredo Adame reveló que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), condición que, según contó, ha estado presente desde su infancia.

En entrevista con Yordi Rosado, Adame explicó que durante su niñez nunca recibió diagnóstico ni tratamiento, debido a que en esa época el trastorno no era ampliamente conocido.

“No, en esa época no se sabía. No se sabía qué era el síndrome de déficit de atención”, afirmó.

El también ganador del reality La Granja VIP relató que la hiperactividad era evidente desde temprana edad, al punto de no poder permanecer quieto en situaciones cotidianas.

“Yo tuve un déficit de atención… con hiperactividad, totalmente hiperactividad”, señaló durante la conversación.

Incluso, compartió una anécdota familiar para ilustrar su comportamiento: “Mi mamá decía que parecía que tenía chinches en las nalgas”, comentó entre risas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que, según detalló, llegó a presentar hasta 18 tics nerviosos durante esa etapa de su vida.

Con el paso del tiempo, Adame aseguró que ha logrado controlar varios de estos rasgos; sin embargo, reconoce que su personalidad sigue marcada por la hiperactividad, lo que también ha influido en su facilidad para hablar y mantenerse activo.

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