Nacional

Sheinbaum asegura coordinación con EUA tras salida de Kristi Noem

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantendrá la coordinación con Estados Unidos en migración y seguridad tras la destitución de Kristi Noem

  • 06
  • Marzo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el gobierno mexicano mantendrá la coordinación con Estados Unidos en temas de migración, seguridad y protección de connacionales, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional.

Durante su conferencia matutina realizada en Zapopan, Jalisco, la mandataria señaló que el trabajo bilateral seguirá desarrollándose como hasta ahora, pese a los cambios dentro del gobierno estadounidense.

“Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y hay buena coordinación tanto en temas de migración entre la Agencia de Estados Unidos, CBP y el gobierno de México particularmente con migración”, afirmó.

La presidenta añadió que la relación también se mantiene activa en materia de seguridad.

“Al mismo tiempo con todos los temas de seguridad y también nuestra insistencia permanente de la protección de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos”, subrayó.

Trump anuncia destitución de Noem

La reacción de la mandataria mexicana se da después de que Trump anunciara públicamente la salida de Noem del Departamento de Seguridad Nacional.

En una publicación difundida en su red social Truth Social, Trump confirmó la destitución de la funcionaria, quien había encabezado la estrategia migratoria del gobierno estadounidense.

“Nos ha servido bien, ha obtenido numerosos y espectaculares resultados”, escribió el mandatario al referirse a su gestión.

El mandatario también informó que el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, fue elegido para ocupar el cargo y que asumirá funciones a partir del 31 de marzo, una vez que su nombramiento sea ratificado por el Senado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el gobierno buscará que el proceso de confirmación avance con rapidez.

Nuevo cargo para Noem en seguridad hemisférica

Tras su salida del Departamento de Seguridad Nacional, Trump anunció que Noem ocupará un nuevo cargo dentro de su administración.

La exfuncionaria será designada enviada especial para el “Escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad regional que la Casa Blanca planea presentar oficialmente en Doral, Florida.

El programa busca reforzar la cooperación en materia de seguridad entre países del hemisferio occidental.

En un mensaje publicado en redes sociales, Noem agradeció al presidente por la confianza y destacó la importancia estratégica de la región.

“El hemisferio occidental es absolutamente crítico para la seguridad de EUA. En este nuevo rol podré fortalecer las alianzas y la experiencia en seguridad nacional que construí durante los últimos 13 meses”, señaló.


