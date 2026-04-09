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Designa FIFA los árbitros para la Copa Mundial 2026

Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA, señaló que los seleccionados son los mejores del mundo y que han sido preparados de forma integral.

  • 09
  • Abril
    2026

La FIFA dio a conocer la lista oficial de árbitros que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras un proceso de selección que se extendió por más de tres años y que priorizó la calidad y regularidad en el rendimiento de los candidatos.

El llamado Team One estará conformado por 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de video, provenientes de las seis confederaciones y 50 federaciones miembro, lo que lo convierte en el equipo arbitral más amplio en la historia del torneo.

¿Cómo se eligieron los árbitros del Mundial 2026?

El proceso de selección se basó en el principio de priorizar la calidad por encima de todo, además de evaluar la regularidad en torneos de la FIFA y en competiciones nacionales e internacionales durante los últimos años.

Los árbitros formaron parte de un grupo más amplio que fue monitoreado y evaluado constantemente, participando en seminarios, talleres y torneos organizados por la FIFA.

mundial 2026

¿Qué dijo FIFA sobre el equipo arbitral?

Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA, señaló que los seleccionados son los mejores del mundo y que han sido preparados de forma integral.

Los árbitros designados son los mejores del mundo. Han sido supervisados durante los últimos tres años y evaluados con frecuencia en partidos nacionales e internacionales.
Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo.

Además, destacó que esta edición será la más grande en la historia, con 48 selecciones y 104 partidos, lo que implica mayores exigencias para el cuerpo arbitral.

¿Habrá árbitras en el Mundial 2026?

Dentro del equipo arbitral se incluyeron seis árbitras, lo que mantiene la tendencia iniciada en el Mundial de Catar 2022 en el desarrollo del arbitraje femenino.

La FIFA también informó que el Team One contará con 41 árbitros más en comparación con la edición anterior.

arbitra

¿Qué tecnología se utilizará en el arbitraje?

Durante el torneo, se implementarán herramientas tecnológicas para apoyar la toma de decisiones, como la detección automática de goles, una versión mejorada del fuera de juego semiautomatizado y la tecnología de balón conectado.

Por primera vez, se ofrecerá a los aficionados la visión de las jugadas desde la perspectiva del árbitro, gracias a cámaras integradas y sistemas apoyados por inteligencia artificial.

¿Qué cambios habrá en el reglamento?

En la asamblea general del International Football Association Board, se aprobaron medidas para mejorar el ritmo de juego y reducir pérdidas de tiempo, así como ajustes en el protocolo del VAR.

Estas modificaciones se implementarán durante la próxima Copa del Mundo, en la que la FIFA busca garantizar un arbitraje eficiente y acorde a las exigencias del torneo más grande en la historia del fútbol.

Aquí la lista completa de árbitros 

lista arbitros oficial mundial 2026


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