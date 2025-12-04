Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
jornada_laboral_40horas_sheinbaum_9955acd483
Nacional

Sheinbaum dialoga con la CTM sobre propuesta laboral de 40 horas

La Confederación de Trabajadores de México junto con la presidenta estuvieron planteando propuestas laborales sobre la reducción de horas

  • 04
  • Diciembre
    2025

Tereso Medina, integrante destacado de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), formó parte de la comisión que presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum una serie de propuestas para avanzar hacia la adopción de la semana laboral de 40 horas.

La iniciativa, que podría beneficiar a más de 13.4 millones de trabajadores, busca establecer constitucionalmente la nueva jornada sin afectar salarios ni derechos adquiridos. Medina calificó el encuentro como una experiencia “muy positiva” y subrayó la preocupación mostrada por la mandataria respecto al bienestar laboral en el país.

Las propuestas entregadas incluyen la prohibición de horas extras para personas menores de edad y una implementación gradual de la reducción de la jornada. Según lo planteado, en 2026 el Congreso de la Unión y los congresos locales deberán analizar y aprobar la reforma para que entre en vigor ese mismo año.

La disminución de horas se llevaría a cabo de manera progresiva, reduciendo dos horas anuales hasta alcanzar el objetivo final en enero de 2030.

Además, la CTM propone fijar un límite máximo de 12 horas laborales al día y permitir la extensión extraordinaria de la jornada solo con consentimiento del trabajador, con un pago triple para las horas adicionales y sin exceder cuatro diarias.

Para garantizar una supervisión adecuada, se contempla que los empleadores mantengan un registro preciso de las horas trabajadas, lo que permitirá monitorear de manera efectiva la transición hacia el nuevo esquema laboral.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_05_at_9_15_16_PM_4dff49bd0a
"Defenderemos a México y a migrantes”: Claudia desde Washington
Sheinbaum_Trump_Carney_8886bc3cad
Acordamos trabajar juntos en temas comerciales: Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_37_87a32f2312
Infantino logra 'selfie imposible' con Trump, Sheinbaum y Carney
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_c0b482ec91
Anuncia Fuerza Regia la salida del coach Pablo García
Whats_App_Image_2025_12_05_at_8_32_10_PM_487f5d860c
Refuerza Tamaulipas vigilancia en bancos por pago de prestaciones
Whats_App_Image_2025_12_05_at_9_15_16_PM_4dff49bd0a
"Defenderemos a México y a migrantes”: Claudia desde Washington
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
publicidad
×