Sheinbaum dialoga con la CTM sobre propuesta laboral de 40 horas

Tereso Medina, integrante destacado de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), formó parte de la comisión que presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum una serie de propuestas para avanzar hacia la adopción de la semana laboral de 40 horas.

La iniciativa, que podría beneficiar a más de 13.4 millones de trabajadores, busca establecer constitucionalmente la nueva jornada sin afectar salarios ni derechos adquiridos. Medina calificó el encuentro como una experiencia “muy positiva” y subrayó la preocupación mostrada por la mandataria respecto al bienestar laboral en el país.

Las propuestas entregadas incluyen la prohibición de horas extras para personas menores de edad y una implementación gradual de la reducción de la jornada. Según lo planteado, en 2026 el Congreso de la Unión y los congresos locales deberán analizar y aprobar la reforma para que entre en vigor ese mismo año.

La disminución de horas se llevaría a cabo de manera progresiva, reduciendo dos horas anuales hasta alcanzar el objetivo final en enero de 2030.

Además, la CTM propone fijar un límite máximo de 12 horas laborales al día y permitir la extensión extraordinaria de la jornada solo con consentimiento del trabajador, con un pago triple para las horas adicionales y sin exceder cuatro diarias.

Para garantizar una supervisión adecuada, se contempla que los empleadores mantengan un registro preciso de las horas trabajadas, lo que permitirá monitorear de manera efectiva la transición hacia el nuevo esquema laboral.

