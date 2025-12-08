Sheinbaum, entre las más elegantes de 2025 según NYT

La presidenta Claudia Sheinbaum fue incluida por The New York Times en la lista de las personas más elegantes de 2025, reconocimiento que subraya su presencia pública y su influencia más allá de la política nacional.

El diario resaltó su estilo personal y su decisión de visibilizar el trabajo de artesanas y artesanos indígenas a través del uso de prendas bordadas, así como su postura firme contra las grandes marcas que reproducen diseños tradicionales sin otorgar crédito.

"En su primer año en el cargo, la presidenta de México ha llamado la atención sobre la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales", escribió en la publicación.

Un reconocimiento al vínculo entre estilo e identidad

El listado del NYT reúne a 67 figuras del entretenimiento, la política, el deporte y la moda, reconociendo no solo la apariencia, sino la coherencia entre estilo, valores y proyección pública.

El reconocimiento a Sheinbaum coincide con un momento de alta visibilidad internacional para México, tras su selección como una de las sedes del Mundial 2026.

En su reseña, el New York Times destacó que la mandataria ha convertido la moda indígena en un referente de orgullo nacional.

La mención hace referencia a la reciente polémica con Adidas por las sandalias “Oaxaca Slip-On”, comercializadas sin reconocer a las comunidades originarias.

El caso llevó a la administración federal a iniciar un proceso de revisión legal para proteger los derechos culturales de los artesanos.

Sheinbaum reiteró entonces que las grandes empresas suelen apropiarse de diseños comunitarios: “Estamos revisando la parte legal para poder apoyarlas”.

Este reconocimiento no es el primero que recibe de medios internacionales: en 2024 fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista TIME.

Otras figuras políticas destacadas

Aunque predominan artistas y personalidades del espectáculo, el NYT también incluyó a líderes políticos.

Entre ellos se encuentra el Papa León XIV, de quien el diario destaca su estilo distintivo al usar una gorra de los Chicago White Sox con su vestimenta papal, “transformando para siempre la imagen del papado”.

También figura Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, reconocida por su inclinación a usar sombreros amplios que, según el NYT, funcionan como declaraciones de moda y también como mensajes políticos.





