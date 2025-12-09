Podcast
Deportes

Atlante regresará a Primera División tras 12 años

Según informó el periodista David Medrano, en la junta de dueños de la Liga MX, se confirmó que la plaza del Mazatlán será adquirida por los 'Potros de Hierro'

  • 09
  • Diciembre
    2025

Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, Atlante volverá a Primera División el próximo año, luego de pasar más de 12 años en la segunda categoría.

Según informó el periodista David Medrano, en la junta de dueños de la Liga MX, se confirmó que la plaza del Mazatlán será adquirida por Emilio Escalante, dueño de los "Potros de Hierro".

Aunque no se dio a conocer públicamente el monto por el que se realizaría la transacción, en varias oportunidades, directivos de alto rango en la Federación Mexicana de Fútbol, han mencionado que el costo de una plaza en Primera cuesta $120 millones de dólares.

Recordemos que el llamado "Equipo del Pueblo" descendió al entonces llamado Ascenso MX en 2014 y desde entonces se volvió un protagonista, aunque no logró regresar a la máxima categoría por perder los partidos definitorios.

Según informó Medrano Félix, el anuncio oficial se realizaría en mayo del próximo año, justo cuando termine el torneo y jugaría en el Estadio Azteca.

¿Qué pasó en la junta de dueños de la Liga MX?

Además de aprobar el regreso de los "Potros", se aprobó que en la Liguilla se pueda echar mano de 9 extranjeros y no solo de 7, como está estipulado actualmente.

Esto se debería a que la siguiente Fase Final se disputará sin seleccionados nacionales mexicanos, debido a que romperán filas antes para ponerse a la orden de Javier Aguirre por el Mundial.

De igual manera, se confirmó que para el siguiente torneo no habrá Play-In, con el fin de liberar el calendario, que se verá afectado por la Copa.


Comentarios

