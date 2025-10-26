Sheinbaum impulsa atención temprana contra cáncer de mama

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó un video en sus redes sociales para concientizar sobre la importancia de la autoexploración y la atención temprana en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.

“Octubre es el mes para concientizar sobre la importancia de la autoexploración y la atención temprana. Presentamos el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, que consiste en acceso gratuito a estudios, diagnóstico y tratamiento para todas las mujeres; el propósito es salvar vidas”, escribió la mandataria.

Sheinbaum destacó que en México muere una mujer cada hora por cáncer de mama que podría haberse evitado con detección temprana, y subrayó la importancia de que las mujeres sepan cómo autoexplorarse y acudir a revisiones médicas al menos cada dos años.

Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama

Entre las acciones anunciadas se encuentran la compra de mil mastógrafos para el país entre 2026 y 2027, con 20 centros especializados que interpretarán los estudios, así como la creación de un centro de atención oncológica para mujeres en cada entidad de la República.

El primero de estos centros se inaugurará en diciembre en Ciudad de México, en el antiguo Hospital La Pastora, y marcará el inicio de un proyecto de dos años con una inversión de 8 mil millones de pesos.

