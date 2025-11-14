Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_14_at_3_56_07_PM_f541817ef7
Tamaulipas

Disminuye del 26.1 al 16.2% fallecimientos por cáncer de mama

La detección constante permite identificar más casos a tiempo, mientras la reducción en mortalidad refleja mejores diagnósticos y atención.

  • 14
  • Noviembre
    2025

El director de la UNEME-DEDICAM Victoria, confirmó que, de enero a la fecha, se han detectado 46 casos positivos de cáncer de mama tan solo en la capital del estado, mientras que a nivel Tamaulipas, la cifra supera los 80 nuevos casos en este periodo de dicho padecimiento. 

El Dr. Jorge Luis Quintero, dijo que se realizan de 20 a 30 mastografías diarias, únicamente en la UNEME de Ciudad Victoria, además de programar visitas a oficinas públicas para llevar a cabo los exámenes entre trabajadoras del gobierno del estado y municipios, porque resaltó, se trabaja todos los días y todos los meses del año. 

“Hemos disminuido y vuelvo a repetir de tres años para acá, del 26.1%, en porcentaje de detección de cáncer, hemos bajado al 16.2%, eso significa mucha disminución de muerte en la mujer tamaulipeca”, señaló. 

El cáncer de mama en hombres no es muy frecuente, según las estadísticas, de cada 1,000 mujeres, hay un caso positivo en hombres en el estado. Sin embargo, desafortunadamente, cuando un hombre presenta cáncer de mama, la enfermedad avanza el doble de rápido, esto se debe a que, al carecer de tejidos mamarios, el cáncer puede propagarse al hueso de manera inmediata.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_26_T105743_112_14a308a7b8
Sheinbaum impulsa atención temprana contra cáncer de mama
image00001_1f8e2218d6
Samuel y Mariana inauguran mercado para emprendedoras locales
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T115707_936_6a8d17c3cf
Éxito total en el 'Bailotón Rosa' en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_15_3d35e4e923
Dan formal prisión a 'El Cucho' por secuestro de periodista
ICE_Redadas_migrantes_156f6ba773
Confirma EUA inicio de operativos de inmigración en Charlotte
EH_UNA_FOTO_2025_11_15_T161756_935_69898d7a42
Entregan apoyo para afectados por incendio en Valle de Infonavit
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
publicidad
×