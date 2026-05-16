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Sheinbaum inaugura CBTIS 305 en Mérida para impulsar educación

Claudia Sheinbaum, encabezó en Mérida, Yucatán, la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305

  • 16
  • Mayo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó en Mérida, Yucatán, la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305, ubicado en Ciudad Caucel, acompañada por el gobernador Joaquín Díaz Mena y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Durante el acto oficial, la mandataria realizó el corte del listón de este nuevo plantel, que ofrecerá a cientos de jóvenes la oportunidad de continuar sus estudios de nivel bachillerato en una institución enfocada en la educación tecnológica y de servicios.

Con la apertura del CBTIS 305, el Gobierno de México refuerza su apuesta por ampliar la cobertura educativa en el nivel medio superior, especialmente en zonas de crecimiento como Ciudad Caucel, donde la demanda de espacios educativos ha incrementado en los últimos años.

Este nuevo centro educativo busca fortalecer la formación académica y técnica de las y los estudiantes, brindándoles herramientas para su desarrollo profesional y mayores oportunidades a futuro.

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