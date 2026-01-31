Podcast
Nacional

Sheinbaum inaugura Viaducto Elevado y llama a tender puentes

Desde Tijuana, Claudia Sheinbaum defendió la soberanía, elogió a migrantes y afirmó que para México los puentes son mejores que los muros

  • 31
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México tiene como principio “tender puentes”, al considerar que siempre serán mejores que los muros, y destacó que a las mexicanas y los mexicanos los definen valores como la fraternidad, el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria.

Mensaje a migrantes y defensa de valores

Desde Tijuana, Baja California, la la mandataria envió un saludo a las y los connacionales que viven en Estados Unidos, a quienes calificó como “héroes y heroínas de la patria”.

Subrayó que economías como la de California no serían lo que son sin el trabajo de las mexicanas y los mexicanos que viven del otro lado de la frontera.

Sheinbaum reiteró que el pueblo de México ha luchado históricamente por su soberanía, independencia, justicia social, democracia y libertades, y aseguró que el país es libre, independiente y soberano.

Inauguración del Viaducto Elevado de Tijuana

La presidenta encabezó la inauguración de la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana, una obra que reducirá el tiempo de traslado de 34 a 12 minutos desde La Garita y la zona centro hasta la carretera que conecta con las playas de la ciudad.

En una segunda etapa, el viaducto llegará hasta el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Explicó que este tipo de proyectos son parte de la Cuarta Transformación y enfatizó que ahora la honestidad es el principio fundamental del gobierno, dejando atrás prácticas de corrupción y privilegios.

Reconocimiento a las Fuerzas Armadas

Sheinbaum reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas en la construcción de la obra, destacando que el Ejército mexicano, surgido de una revolución social, no solo defiende la soberanía nacional, sino que también apoya a la población en emergencias y participa en la construcción de infraestructura pública.

El Viaducto Elevado de Tijuana constará de dos etapas y tendrá una longitud total de 11.4 kilómetros, conectando la carretera Ensenada y La Garita de El Chaparral con el aeropuerto.

En esta primera fase se generaron 6 mil 440 empleos directos e indirectos.

El ingeniero residente de obra de la Secretaría de la Defensa Nacional, Raúl Manzano Vélez, detalló que el tramo inaugurado mide 7 mil 175 metros e incluye un túnel vehicular, viaductos elevados y puentes.

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que el viaducto quedará en la memoria de las y los bajacalifornianos como una obra que transforma a Tijuana y mejora la calidad de vida, al reducir de hasta una hora a solo 12 minutos el trayecto entre La Garita y el Aeropuerto Internacional.


