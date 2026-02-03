Fijan criterio de registro civil en caso de gestación sustituta

La Corte estableció que, cuando exista un acuerdo de gestación sustituta ratificado ante notario y no haya conflicto entre las partes, un juez puede conocerlo, revisar su contenido y ordenar al Registro Civil que expida el acta de nacimiento sin dilaciones.

Con esta determinación, fijó jurisprudencia, es decir, un criterio obligatorio para atender los casos de gestación sustituta en la Ciudad de México, donde no existe una regulación específica sobre esta práctica.

La ministra sostuvo que la ausencia de una ley específica no podía convertirse en un obstáculo para el ejercicio de derechos ni justificar la inacción judicial.

“La falta de regulación no debe impedir que las autoridades resuelvan los asuntos que se les presentan. Por el contrario, deben adoptar una solución que garantice los derechos de las personas involucradas en un acuerdo de gestación sustituta”, apuntó.

El máximo tribunal precisó que la intervención judicial en estos casos no tiene carácter contencioso. No se trata de un juicio ni de una controversia entre partes, sino de una función de supervisión.

El juez debe verificar la legalidad del acuerdo, acompañar su cumplimiento y garantizar la protección de los derechos de todas las personas involucradas, en particular de la mujer o persona gestante y de la niña o niño nacido mediante este método.

Durante la resolución, la Corte subrayó que es indispensable comprobar que el consentimiento haya sido otorgado de manera libre, previa, informada y sin coerción.

También advirtió que, si se detecta falta de consenso real, riesgo de explotación o cualquier vulneración a los derechos humanos, la autoridad judicial debe negarse a validar el acuerdo y dar vista al Ministerio Público y a las instancias de protección de niñas, niños y adolescentes.

El criterio quedó establecido al resolver la Contradicción de Criterios 159/2025, en la que tribunales federales sostenían posturas opuestas sobre si las diligencias de jurisdicción voluntaria eran la vía adecuada para ordenar la expedición de un acta de nacimiento derivada de un acuerdo de gestación sustituta.

